Costume da bagno per bambini: i modelli più indicati

Dai modelli a mutandina o slippino, sono i costumi da bagno per bambini da indossare in estate.

In vista dell’estate, è bene pensare anche ai bambini e a un abbigliamento per la spiaggia idoneo per loro. Per loro, sono diversi i costumi da bagno da scegliere per capire quale modello è maggiormente indicato per i bambini. Scopriamo insieme i vari modelli da ordinare e acquistare su Amazon.

Costume da bagno per bambini

Le mamme ci tengono ad arrivare preparate all’appuntamento con la spiaggia e per i bambini stanno pensando a quali costumi da bagno comprare in modo che siano maggiormente indicati per loro. Al momento della scelta si consiglia di puntare su un modello comodo che dia al bambino la possibilità di muoversi e divertirsi con la sabbia senza che sia d’impaccio per i vari movimenti che deve compiere.

Si consiglia poi di optare per un modello di costume da bagno che sia sicuro in modo da non dare troppe preoccupazioni ai genitori. un modello confortevole e comodo senza eccessive cuciture che possono irritare la cute del bambino. Può anche essere semplice da mettere e togliere in modo che il bambino non si senta troppo ingabbiato.

È consigliabile puntare su dei modelli che siano di ottima qualità e di un tessuto abbastanza resistente in modo da ridurre l’assorbimento dai raggi UV, che sia aderente al corpo del bambino permettendogli di muoversi liberamente quando è in acqua. I tessuti naturali sono la scelta maggiormente indicata per dei bambini che hanno la pelle particolarmente sensibile e delicata in modo da non soffrire troppo le irritazioni.

Si può anche chiedere consiglio o farsi ispirare dagli ultimi marchi o negozi di abbigliamento per l’infanzia che sicuramente propongono tantissimi modelli adatti per i bambini in modo che possano divertirsi senza problemi in spiaggia, sempre con la supervisione e controllo dei genitori.

Costume da bagno per bambini: modelli

La scelta dei costumi da bagno per bambini di sesso maschile dipende anche molto dall’età dal momento che i vari modelli in commercio tendono a distinguersi anche in base a questo fattore. Nel caso di un neonato, una tutina che sia comoda e confortevole è l’ideale sia da indossare in spiaggia, ma anche in piscina oppure al lago.

Per il maschietto di 2 o 3 anni, il modello a mutandina risulta essere particolarmente comodo, mentre per un bimbo un po’ grandicello i bermuda sono la scelta maggiormente indicata. Un costumino a slip contenitivo è considerato una ottima scelta dal momento che permette di mantenere e contenere la tenuta in caso di imprevisti se il bimbo indossa il pannolino.

Per i bambini che hanno dai 2 anni in su che sono già autonomi e che non hanno bisogno del pannolino, si consiglia di optare per un costume da bagno a slippino che garantisce una ottima comodità nei movimenti. In tal caso, è possibile optare per modelli colorati, raffiguranti il mondo della Disney oppure della Marvel per i bambini un po’ più grandi.

In caso contrario, è possibile optare per un modello di costume come il parigamba che è molto moderno e i modelli variano dai simboli di Batman oppure gli Avengers. I bambini un po’ più grandi optano per il costume a boxer che è molto più comodo. Alcuni negozi fisici e siti internet come Playshoes propongo no una serie di costumi da bagno per i bambini con simboli divertenti che sicuramente possono piacere e attirare la loro attenzione.

Costume da bagno per bambini: Amazon

Sono costumi che si trovano a buon prezzo sul sito di Amazon con offerte ottimali da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. La classifica presenta i tre migliori modelli di costume da bagno per i bambini da scegliere tra i tanti proposti dalle consumatrici.

1)Swimbest warmsuit costume da bagno

Un modello di costume da bagno per bambini tra gli 0 e i 24 mesi con calda fodera in pile e protezione dai raggi ultravioletti da 50+. Una tuta da neonato con zip da indossare anche sopra il pannolino. Mantiene il bambino caldo ed è indicato sia per la piscina che il mare. Un modello disponibile nel colore blu.

2)Arena Bywayx costume bambino mare

Un pantaloncino per la spiaggia con diverse tasche adatto per riporre diversi oggetti. Realizzato in un tessuto che si asciuga rapidamente, confortevole. Un costume in poliammide ottimo per il mare e la piscina. Molto comodo nei colori blu e rosso o multicolor.

3)Playshoes UV Schutz Short Krokodil

Un pantaloncino indicato per i bambini con il simbolo del coccodrillo su un lato e il logo Playshoes ben raffigurato. In poliestere con cintura e con un materiale che si asciuga rapidamente. Dotato di un inserto per pannolini. Disponibile nel colore blu.

Oltre ai costumi da bagno per bambini proponiamo anche i giochi da fare in spiaggia con i bambini.