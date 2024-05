Sostenibilità, Cupini (SostenibileOggi): "Per Fondazioni ruolo importante"

(Adnkronos) – "Parlare di argomenti concreti che possano cambiare strada alle politiche delle aziende: in questo, le fondazioni possono avere un ruolo importante, con dati e suggerimenti per intraprendere un percorso concreto e realmente misurabile da parte delle aziende stesse". Ne è convinto Giulio Cupini, co-founder di SostenibileOggi intervenuto al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos al palazzo dell’Informazione a Roma .

"L'intelligenza artificiale aiuta per l'accessibilità alle informazioni e per rendere la lettura dei documenti di sostenibilità più accessibile", prosegue Cupini. Il co-founder di SostenibileOggi sottolinea come per l'incontro romano sia stato "immaginato un evento che si snoderà in tre momenti: uno per le fondazioni, per raccontare attraverso Cariplo, Asilo Mariuccia e Civita come le aziende – dialogando e costruendo un percorso di numeri e fatti – possano realmente costruire valore per la società. Poi un momento di confronto con le aziende per costruire realmente politiche aziendali, alla presenza anche di Acea, Poste Italiane, Leonardo, Lottomatica. Infine con Inps un dialogo su come un ente pubblico e sostenibilità possano creare trasparenza nei confronti dei cittadini", ha concluso Cupini.