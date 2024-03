L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'apertura del bando di concorso per l'assunzione di 50 persone a tempo indeterminato nell'area dei funzionari, famiglia professionale ICT. Concorso Agenzia delle entrate: 50 posti a tempo indeterminatoSi tratta di un'opportunità imperdibile per coloro che aspi...

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura del bando di concorso per l’assunzione di 50 persone a tempo indeterminato nell’area dei funzionari, famiglia professionale ICT.

Si tratta di un’opportunità imperdibile per coloro che aspirano a una carriera nell’ambito dell’Information & Communication Technology (ICT). Il concorso prevede la selezione di 25 Data Analyst e 25 Funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica dell’Agenzia. Entrambe le posizioni richiedono almeno una laurea triennale in discipline correlate, come Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale, Scienze e Tecnologie Informatiche, o diplomi di laurea equipollenti in ambiti quali Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, o Informatica. I candidati possono presentare la loro domanda tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” entro il 24 aprile 2024, previa registrazione utilizzando le identità digitali SPID/CIE/CNS/eIDAS.

La procedura di selezione include una prova scritta e una prova orale, con argomenti specifici per ciascuna figura professionale. I Data Analyst saranno valutati su tematiche quali architetture e strumenti di advanced analytics / big data, Linguaggi SQL, e Fondamenti di programmazione, mentre i Funzionari ICT affronteranno argomenti come sicurezza informatica, amministrazione e gestione di sistemi informatici. Entrambe le figure professionali saranno inquadrate nell’area funzionari secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali, garantendo un adeguato trattamento economico. Questo concorso rappresenta un’opportunità di lavoro stabile e gratificante per coloro che possiedono competenze nell’ambito dell’ICT, offrendo la possibilità di contribuire al miglioramento e allo sviluppo del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.