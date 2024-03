Oggi, 11 marzo, prendono il via le prove del concorso per reclutare a tempo indeterminato 44.654 insegnanti per posti comuni e di sostegno, confermato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Concorso scuola 2024, prova scritta: assunzione di oltre 44.000 docenti

L’obiettivo del governo è garantire stabilità nel reclutamento, selezionando futuri docenti in base alla loro attitudine all’insegnamento. Oltre al tirocinio, è prevista anche una lezione simulata al termine del periodo di prova, enfatizza il ministro.

Il concorso e le prossime assunzioni si spera possano rappresentare un passo avanti significativo nella lotta al precariato e nell’assicurare agli studenti un’educazione di qualità, favorendo la continuità didattica. I dati relativi al concorso, pubblicati sul sito del Miur, indicano che per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria ci sono 69.117 candidati per 15.340 posti, mentre per la scuola secondaria di I e II grado i candidati sono 303.687 per 29.314 posti.

La prova scritta si svolgerà su postazione informatica nella regione scelta dal candidato. Ogni partecipante avrà 100 minuti per rispondere a 50 quesiti a risposta multipla. La prova orale, riservata a coloro che superano la prova scritta con almeno 70/100, valuterà la preparazione disciplinare e la capacità didattica tramite una lezione simulata. Le date delle prove variano a seconda del livello scolastico.

Il concorso rappresenta un passo significativo nella formazione di insegnanti stabili, contribuendo a migliorare il sistema educativo e a garantire un’istruzione di qualità per le future generazioni.