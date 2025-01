È morta all'ospedale di Siena la donna di 58 anni investita a Grosseto, in via Caravaggio, il 20 gennaio mentre rientrava a casa.

Tragedia a Grosseto, dove una donna di 58 anni, Katya Petkova, è deceduta alcuni giorni dopo essere stata investita. L’incidente si è verificato intorno alle 19 di lunedì 20 gennaio. Il conducente dell’auto, che si era fermato a prestare i primi soccorsi, è ora sotto inchiesta per omicidio stradale.

Grosseto, donna investita muore dopo giorni di agonia

L’incidente è avvenuto in via Caravaggio durante una serata piovosa, in una zona poco illuminata. A causa delle gravi ferite, la donna era stata trasferita d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, purtroppo, è deceduta dopo pochi giorni a causa delle ferite riportate.

“Era a fare un corso per la cittadinanza italiana. Lei è sempre prudente quando attraversa la strada e mi sgrida spesso perché dice che io sto poco attento. Non capisco come sia potuto succedere”, aveva dichiarato il marito come riportato da Il Giunco.

Grosseto, donna investita muore dopo giorni di agonia: indagato il conducente

Il corpo della donna si troverebbe ancora a Siena, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’autopsia. Nel frattempo, la polizia municipale sta continuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire i motivi dell’investimento. Il conducente, che si è fermato a prestare soccorso, è sotto indagine per omicidio stradale.