Non si dà pace la mamma di Jennifer Alcani, la ragazzina di 13 anni morta a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Abbadia Lariana, nel lecchese, nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2025. La ragazza era uscita di nascosto per incontrare due amici maggiorenni.

Jennifer Alcani, il tragico incidente della ragazza morta a 13 anni: le parole della madre

Jennifer Alcani è morta dopo 6 giorni di agonia, a seguito del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio scorsi ad Abbadia Lariana. La madre della giovane, Graziella Danca, credeva che la figlia dormisse nella propria stanza, invece era uscita di nascosto per incontrare due amici, entrambi maggiorenni. Ecco le parole della mamma di Jennifer al Corriere della Sera: “Le ho dato il bacio della buonanotte, come sempre. Tutto normale fino alle 7 del mattino dopo, quando mi chiamano dall’ospedale mentre stavo bevendo il caffè. Mi dicono che Jenny ha avuto un incidente. Penso: ‘No, non può essere vero’. Sono corsa in camera e non l’ho trovata. E lì, a quel punto, tutto è crollato.”

Jennifer Alcani: la denuncia

Graziella Daca ha fatto depositare in procura dal suo legale, l’avvocato Marcello Perillo, un querela per sottrazione di minore. Jennifer, quella sera, era uscita di nascosto con due amici maggiorenni, di 19 e 22 anni. Quest’ultimo era alla guida dell’auto che si è schiantata contro un muretto di cemento a una velocità folle. Il ragazzo è ancora libero ma indagato per omicidio stradale. La mamma di Jennifer ha spiegato i motivi della querela, in quanto nelle chat della figlia si evince che la ragazza sia stata convinta a uscire con la scusa di doverle restituire un paio di scarpe: “Loro sono liberi, Jenny me l’hanno portata via. Chi ha sbagliato deve pagare.“