Cimici dei letti: come allontanarle naturalmente

Le cimici dei letti, molto spesso, vengono scoperte in casa quando è, ormai, troppo tardi. Fortunatamente, però, si può sempre rimediare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa sono le cimici dei letti, se sono pericolose per la nostra salute e come allontanarle dalle nostre case con i rimedi naturali.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono parassiti piccolissimi, con un corpo piatto dalla forma ovale, quasi difficili da notare e, infatti, ci si accorge della loro presenza in casa quando è, ormai, troppo tardi. Ad esempio, può succedere che, dopo aver passato una notte tranquilla e al caldo, nel proprio letto, al mattino ci si risvegli con dei morsi particolari, che richiamano proprio quelli delle cimici dei letti.

Questi insetti possono essere un pericolo per la nostra salute e la salute degli animali poiché si nutrono di sangue umano o animale. Sebbene, almeno all’apparenza, sia molto difficile allontanarli, in realtà, vi sono delle strategie che, se messe in atto correttamente, non solo possono allontanarli, ma possono anche impedire loro l’accesso in casa nostra.

Cimici dei letti: cause

Le cimici dei letti sono parassiti che si trovano comunemente in luoghi molto affollati, come gli hotel, il cinema, il teatro, il pullman o il treno o negli edifici abbandonati. Rispetto ad altre specie di insetti e ad altre specie di cimici, le cimici dei letti non sono attratte dal cibo, l’acqua o lo sporco che possono trovarsi in casa. Spesso e volentieri, infatti, siamo noi stessi a farle entrare in casa nostra, attraverso la valigia o lo zaino che avevamo con noi durante il nostro viaggio o una giornata trascorsa in qualche luogo affollato.

Questi parassiti non sono in grado di volare, ma si muovono velocemente, al punto che acchiapparli è veramente impossibile. Poiché nessuna strategia preventiva sembrerebbe funzionare, dunque, la soluzione migliore per allontanare le cimici dei letti dalle nostre case è quella di fare affidamento su una soluzione naturale che, rapidamente ed efficacemente, allontani quelle già presenti in casa.

Cimici dei letti: miglior rimedio naturale

Molto spesso, quando si è alle prese con parassiti insidiosi come le cimici dei letti, la prima soluzione alla quale si pensa per sbarazzarsene è quella di origine chimica, trascurando il fatto che, se utilizzate a lungo, nel tempo, i prodotti chimici possono danneggiare anche la nostra salute, quella della nostra famiglia e quella di eventuali animali domestici che vivono con noi.

Ecopest è il primo rimedio naturale che nasce come alternativa efficace ai prodotti di origine chimica, pensato e sviluppato con lo scopo di allontanare naturalmente dalle nostre case le cimici dei letti e ogni altro insetto che può invaderci e nuocere alla nostra salute.

Progettato con lo scopo di agire lungo un raggio d’azione di 250 mq, Ecopest è un dispositivo elettronico di nuova generazione, che sfrutta gli ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, al fine di rendere insopportabili gli spazi in cui le cimici dei letti si raccolgono.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per tutto il giorno, tutti i giorni della settimana. Non appena la batteria è scarica sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB in dotazione nella confezione.

Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.

