Cimici in casa: come allontanarle senza veleni

Le cimici in casa possono essere un bel problema. Scopriamo perché e come risolverlo.

Le cimici sono una presenza fissa e indesiderata nelle case di moltissime famiglie italiane. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come risolvere questo problema comune, in modo definitivo, grazie a soluzioni naturali, alternative ai veleni

Cimici in casa

Le cimici sono innocue per la salute dell’uomo, ma possono danneggiare la nostra agricoltura, dato che si nutrono di linfa vegetale. Come avremo modo di appurare dalla lettura dei paragrafi che seguono, infatti, se in casa vostra c’è molta vegetazione, molto probabilmente, ci sono anche molte cimici.

Quando si è alle prese con insetti molto difficili da allontanare, la soluzione migliore è quella di impedire loro l’accesso, mettendo in pratica dei piccoli accorgimenti. Scopriamo, quindi, insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici dalla nostre case e come impedire loro l’accesso in modo definitivo, facendo affidamento su soluzioni naturali, alternative ai veleni.

Cimici in casa: cause

Le cimici che comunemente invadono le nostre case sono quelle di colore marrone o verde. Che sia una specie, che sia l’altra, la caratteristica che le accomuna è il cattivo odore che emanano quando vengono schiacciate o quando si sentono minacciate. Non è un caso, infatti, che nella lingua inglese, le cimici sono conosciute con il nome di “insetto puzzolente”. Nonostante la loro taglia piccola, il cattivo odore emanano dalle cimici è immenso e si impregna su tutte le superfici toccate dalla cimice in quel momento.

Questi parassiti, cattivo odore a parte, sono innocui per l’uomo. Particolarmente attivi durante l’inverno, quando sono alla ricerca di un rifugio in cui trascorrere la stagione fredda, non di rado capita di ritrovarceli in casa anche durante la primavera e l’estate, alla ricerca di cibo. E no, al contrario delle cimici dei letti, le cimici verdi o marroni non si nutrono del nostro sangue, ma di linfa vegetale e, quindi, se casa nostra è piena di piante, allora, le cimici possono sentirne il richiamo.

Cimici in casa: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare le cimici per sempre dalle nostre case. Alcune persone preferiscono affidarsi ai pesticidi, ignorando che queste soluzioni non solo possono danneggiare la nostra salute, ma anche aggravare la situazione. E poi le cimici sono estremamente importanti per l’ecosistema, per cui, ucciderle non sarebbe molto saggio.

Ecopest è il primo rimedio sul quale fare affidamento per allontanare le cimici dalle nostre case ed impedire loro l’accesso per gli ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica che emana. In sostanza, Ecopest non uccide le cimici, ma provoca un rumore talmente forte che questi insetti non avranno altra scelta se non quella di andare via da casa nostra.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

A basso impatto economico e ambientale, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Si consiglia di tenere il dispositivo in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l'ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell'ordine.

