Attacchi di fame in dieta: le cause e come gestirli

Attacchi di fame in dieta: le cause e come gestirli

Attacchi di fame in dieta: le cause e come gestirli

In un percorso dimagrante dove è necessario stare attenti alle calorie e alle porzioni dei piatti e pasti che si consumano, si può andare incontro a dei momenti di sconforto che spingono a mangiare più del necessario. Gli attacchi di fame sono alquanto frequenti in una dieta, ma i consigli qui forniti permettono di combatterli nel giusto modo.

Attacchi di fame in dieta

Durante un percorso dimagrante è più che normale andare incontro ad attacchi di fame. Sebbene questi momenti siano comuni a molti, nel momento stesso in cui si segue una dieta, dall’altra se ci si lascia tentare rischiano di vanificare tutto il percorso e i risultati che si desidera ottenere. Inoltre, sono dovuti a una serie di cause.

Alcuni fattori come lo stress, l’ansia, ma anche la fame emotiva, arrivando ai cambiamenti ormonali e al digiuno prolungato, quindi per molto tempo portano sicuramente a subire dei momenti in cui si è preda di fame compulsiva a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nel momento stesso in cui non si riesce a saziarsi nel modo corretto, ecco che possono sopraggiungere.

Saltare i pasti, non fare magari una colazione completa e abbondante, non apportare all’organismo e al fisico i giusti nutrienti comporta dei momenti di attacchi di fame che in un percorso dietetico possono essere alquanto pericolosi e dannosi. Possono anche compoertare dei crampi allo stomaco per cui si sente il bisogno di mettere qualcosa sotto i denti.

Riuscire a capire le cause è molto importante anche per limitare il tutto e ottenere così dei benefici e miglioramenti dalla propria dieta.

Attacchi di fame: consigli

Oltre a individuare le cause, si consiglia anche di adottare delle piccole strategie e trucchi nella propria alimentazione in modo da prevenire e combattere gli attacchi di fame che possono giungere in qualsiasi momento. Per esempio, provare a fare dei pasti che siano ben bilanciati e a orari regolari è un ottimo metodo, anche per riuscire a mantenere una energia costante per tutta la giornata.

I pasti devono essere sani e ben equilibrati, per cui bisogna che all’interno di ogni pasto ci siano i giusti nutrienti, come carboidrati complessi che includono cereali integrali che favoriscono una buona digestione. Non possono poi mancare le proteine e i grassi sani. Le proteine danno sazietà controllando l’appetito, mentre i grassi sani contribuiscono a garantire la giusta energia e si trovano nei semi e noci.

Molto importante poi per combattere e prevenire gli attacchi di fame, idratarsi nel modo giusto dal momento che aiuta a tenere sotto controllo l’appetito evitando così di mangiare più del necessario. Non bisogna aggiungere calorie alla propria dieta per cui gli spuntini di metà mattina e pomeriggio devono essere a base di frutta fresca.

No agli zuccheri, quindi bisogna evitare il consumo di dolci, ma anche patatine o snack che si tende a mangiare in questi momenti. Un consumo eccessivo di merendine, cioccolato e succhi di frutta comporta, non solo rischi di grassi in eccesso, ma anche problemi di salute. Dormire le giuste ore di sonno permette di riposarsi, ma anche di ridurre gli attacchi di fame. L’attività fisica è importante perché il corpo produce endorfine, quindi ormoni che regolano l’appetito.

Attacchi di fame in dieta: integratore

Per riuscire a tenere sotto controllo gli attacchi di fame nella dieta, è bene anche aggiungere un piccolo supporto che possa far ottenere i giusti benefici e portare risultati al proprio percorso dimagrante. Un integratore come Spirulina Ultra è la soluzione adatta, anche perché naturale, efficace, come dimostrato anche dal Ministero della Salute.

Una formula in compresse di cui basta assumerne fino a due al giorno poco prima dei pasti principali con un bicchiere di acqua in modo da ottenere i giusti risultati. Inoltre, va a bruciare le calorie, anche nella fase di riposo. Ha potere saziante, quindi utile a prevenire gli attacchi di fame, stimola il metabolismo aiutando a dimagrire e riduce i grassi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha ottenuto anche la raccomandazione, non solo dei consumatori , ma anche degli esperti poiché si compone di principi attivi naturali funzionali al dimagrimento come l’alga spirulina che combatte le riserve di grasso e la gymnema che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi regolando l’appetito. Funziona anche perché non ha controindicazioni o effetti collaterali.

Questo integratore non si ordina nei negozi sia fisici che online, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto garantendo così l’esclusività e originalità. Bisogna compilare il modulo con i propri dati accedendo così all’offerta d 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento accessibile nelle seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.