La dieta del supermetabolismo: cos’è e come funziona

La dieta del supermetabolismo aiuta a perdere peso e a restare in forma. Scopriamo come funziona.

La dieta del supermetabolismo si concentra sul consumo di alimenti freschi e di qualità, promuove l’esercizio fisico e promette una perdita di peso rapida ed effettiva grazie alla stimolazione costante del metabolismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, a chi si rivolge questa dieta e come seguirla correttamente per ottenere dei benefici.

Dieta del supermetabolismo

La dieta del supermetabolismo è molto particolare perché, rispetto ad altre tipologie di dieta, seppur restrittive, non si concentra sul numero delle calorie, dei grassi o dei carboidrati che si consumano nel corso della giornata, ma sull’assunzione di alimenti sani, distribuiti e consumati nel corso della settimana, secondo un certo ordine.

Sebbene la dieta del supermetabolismo sia utile per le persone che hanno bisogno di riattivare il metabolismo e perdere molto peso, non è, comunque, una dieta sostenibile nel lungo periodo di tempo a causa delle sue eccessive restrizioni. La dieta, infatti, non consente il consumo di mais e grano, caffeina, soia, latticini e zucchero raffinato.

Dieta del supermetabolismo: come seguirla correttamente

Progettata da Haylie Pomroy, che nel 2013 aveva pubblicato un libro sullo schema e i benefici della dieta, la dieta del supermetabolismo si suddivide in tre fasi, che si ripetono ciclicamente, studiate per consentire agli organi e ai sistemi presi di mira in ogni fase di riposarsi e riattivarsi nelle fasi successive.

La prima fase, nel primo e secondo giorno della settimana, servirebbe a liberare lo stress e a calmare le ghiandole surrenali. In questa fase si consumano cereali, proteine, frutta e verdura. Si consiglia di svolgere un allenamento da moderato ad intenso. La seconda fase, nei giorni tre e quattro della settimana, servirebbe a sbloccare il grasso immagazzinato e a sviluppare la massa muscolare. In questa fase si consiglia un consumo massiccio di proteine magri e verdure crocifere, pochi grassi e pochi carboidrati. E’ preferibile seguire degli allenamenti di forza. La terza fase, nei giorni cinque, sei e sette della settimana, servirebbe a scatenare il bruciore e a concentrarsi sugli ormoni, il cuore e il calore. In questa fase è utile consumare soprattutto i grassi buoni, moderare il consumo di proteine e carboidrati e consumare frutta a basso indice glicemico. Si consiglia di eseguire un allenamento antistress come, ad esempio, lo yoga.

La dieta del supermetabolismo: miglior integratore alimentare

Il metabolismo lento è la causa principale dell’aumento di peso e della difficoltà a perderlo ed ecco perché la dieta del supermetabolismo è perfetta per riattivarlo. Allo stesso tempo, però, è preferibile assumere anche un integratore alimentare, che agisca direttamente su di esso, così che la perdita di peso avvenga in modo sano e naturale.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare in grado di stimolare direttamente il metabolismo e facilitare la perdita di peso attraverso l’azione sinergica dei suoi due ingredienti principali, naturali al 100%:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.