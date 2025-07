Cimici verdi: cause e rimedi per allontanarle

Cimici verdi: cause e rimedi per allontanarle

Le cimici verdi sono insetti invasivi che, quando si sentono minacciate o vengono schiacciate, producono un cattivo odore. Sebbene non siano pericolose per l’uomo, sono comunque molto fastidiose ed ecco perché è importante capire come allontanarle da casa nostra, con i rimedi naturali.

Cimici verdi

Le cimici verdi sono tra gli insetti che più comunemente possiamo notare in casa, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, sebbene negli ultimi tempi, abbiamo avvistato anche le cimici marmorate o asiatiche. Non sono certo gradevoli alla vista, né pericolose per l’uomo, ma risultano comunque fastidiose perché si intrufolano in casa nostra tramite la più piccola delle fessure e si attaccano ovunque, come tende, panni ancora da lavare o panni già lavati.

In genere, come per la maggior parte degli insetti, anche le cimici verdi cercano in casa nostra del cibo o un riparo. Se schiacciate o minacciate emanano un cattivo odore che si impregna nell’aria per un bel po’.

Se notate in casa vostra una o più cimici verdi, il nostro consiglio non è quello di schiacciarle, ma di allontanarle con gentilezza, in primo luogo, per non dover sopportare l’odore sgradevole, in secondo luogo, per preservare le piante e i fiori presenti in casa, dato che la cimice verde è un insetto polifago, che si nutre di un’ampia gamma di piante ospiti. Particolarmente dannosi anche per le colture agricole, questi insetti si nutrono anche di erbe infestanti e specie arboree diffusi nei nostri giardini o coltivazioni.

Cimici verdi: consigli

Sbarazzarsi delle cimici verdi richiede un certo impegno, soprattutto se si è alle prese con una vera infestazione. Per fortuna, si sono degli accorgimenti semplici che si possono adottare per eliminarle, a seconda delle gravità dell’infestazione e dei prodotti disponibili.

Prima di tutto, pulisci regolarmente la tua casa. Le cimici verdi amano nascondersi in posti bui e disordinati. Se hai in giro degli scatoloni pieni do oggetti vecchi che non ti servono più, liberatene. Allo stesso modo, liberati di ogni oggetto inanimato che non ti serve più. Non solo in questo modo avrai una casa più pulita, ma anche meno nascondigli per gli insetti come le cimici.

Le cimici verdi non arrivano in casa nostra attraverso passaggi segreti, ma delle semplici fessure o i fori che si possono trovare lungo le pareti e intorno a porte e finestre. Ispeziona regolarmente la tua casa e sigilla eventuali punti di ingresso.

Non solo la casa, ma anche un giardino disordinato può essere un invito per le cimici a soggiornare. Cura di più la tua vegetazione. Se il giardino è pulito, le cimici verdi non hanno motivo di entrarci e, se non entrano in giardino, non possono entrare neppure in casa tua.

Cimici verdi: miglior rimedio naturale

Un supporto ulteriore a queste strategie può essere dato da Ecopest, un dispositivo tecnologico di nuova generazione, unica alternativa alle soluzioni di origine chimica che, oltre a gestire gli insetti per un periodo di tempo limitato, se usate a lungo, possono provocare effetti collaterali su persone e animali domestici.

Adatto ad un uso interno ed esterno, Ecopest emana ultrasuoni di bassa frequenza, in grado di disturbare le cimici verdi che, in questo modo, non potranno fare altro che allontanarsi dalle nostre case e giardini.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.