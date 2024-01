Libri di dicembre: promozioni e ultime uscite

Con il freddo pungente, il mese di dicembre si apre con tante novità editoriali dal momento che sono diversi i libri da trovare sotto l’albero da regalare ad amici e parenti con storie che possano anche far riflettere. Vediamo le novità del mese di dicembre e quali leggere in questo periodo.

Libri di dicembre

Con il mese di dicembre che si avvia quasi alla conclusione e il freddo dell’inverno che si fa pungente, non c’è cosa migliore che starsene a casa magari in compagnia degli amati libri. Un bel tè, un plaid e la lettura delle storie che più si amano sono un’ottima occasione per trascorrere le serate, ma anche i giorni di feste.

In questo periodo di freddo in cui stare in casa aiuta anche a ripararsi dal freddo pungente, la migliore compagnia sono sicuramente i libri. Sono piacevoli compagni che sicuramente aiutano a trascorrere momenti piacevoli e anche a riflettere sulla realtà e il mondo circostante.

Inoltre, dicembre fa anche rima con Natale, quindi quale momento migliore per dedicare e regalare un libro all’amico o alla zia che ama leggere sicuramente certi di farlo felice. Molte storie in uscita in questo periodo dell’anno sono sicuramente dedicate alle feste, ma altri esulano dal Natale e dai festeggiamenti dando la possibilità di cimentarsi in tante altre vite.

Come al solito, si consiglia di controllare e tenere d’occhio sia le newsletter, ma anche le pagine social delle case editrici, compreso quelle indipendenti, in modo da trovare i libri da leggere e anche regalare per questo periodo dell’anno. Regalare una storia, un libro è sempre un dono prezioso e gradito che i lettori sapranno sicuramente apprezzare.

Libri di dicembre: novità

Come al solito, i libri in uscita a dicembre, sia da leggere sotto l’albero, ma anche da regalare trattano diversi argomenti e tematiche che aiutano a capire meglio, non solo sé stessi, ma anche la realtà circostante e il mondo. Dal premio Nobel Jon Fosse in uscita per Teseo passando per la Mazzucco arrivando alla Cespedes, sono davvero tante le novità editoriali che aspettano.

Tra le tante novità editoriali impossibile non citare il Premio Nobel 2023, ovvero Jon Fosse, dalla scrittura enigmatica che è uscito, da poco, per la Nave di Teseo, con Melancolia che sicuramente farà piacere a chi ama leggere trame alquanto particolari con uno stile bizzarro. Per capire il mondo e in particolare il conflitto israelo-palestinese, vi è l’ultimo libro di Marco Travaglio.

Tra i tanti libri non si può non citare il nuovo romanzo di Melania Mazzucco che, dopo l’Architettrice, torna a parlare nuovamente di arte con Jacomo Tintoretto e i suoi figli. La figura di questo pittore, della sua famiglia, ma anche di una Venezia molto onirica e malinconica al tempo stesso.

Gli amanti del giallo e del thriller o dell’indagine possono approfittare degli ultimi libri di Patterson o di Cussler, ma anche di Pierre Martin con Madame Le commissaire, una storia che porta i lettori fino in convento. Chi ama la Yourcenar può scoprire nuove storie e aneddoti con Marguerite è stata qui che la racconta a 360°.

Libri di dicembre Amazon

Sono diverse le storie in uscita in questi giorni del mese di dicembre disponibili su Amazon. Cliccando la foto è possibile leggere qualcosa in più riguardo il libro. Qui sotto alcuni dei prossimi libri di dicembre in uscita da leggere, scartare e regalare di autori e autrici molto amati.

1)Heartstopper, Oseman

Arrivato in libreria nei primi del mese di dicembre, è il quinto volume della saga che ha appassionato tantissimi di Heartstopper. Continuano i dubbi e la relazione di Nick e Charlie con quest’ultimo sempre più bisognoso di sicurezze e di conferme da parte dell’amato. Una storia che continua ad appassionare.

2)La morte mi guarda, Tina Orr Munro

Un thriller che incolla i lettori alle pagine con una detective alquanto controversa e ambigua, ma in grado di fare nel modo migliore il proprio mestiere. Crimine, storia, indagine e molto altro per gli amanti di questo genere letterario.

3)La vita della vita, Katherine Mansfield

Un saggio curato da Sara de Simone che racconta un aspetto privato e intimo di Katherine Mansfield. Un modo per avvicinarsi ulteriormente alla sua scrittura, ma anche alla vita di questa donna e al suo rapporto con la verità.

Tra i tanti libri di dicembre, anche molti romanzi e storie da mettere sotto l’albero.