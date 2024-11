Libri per bambini in uscita a novembre

Un libro, le storie che questo oggetto racconta, non sono solo un passatempo per i grandi ma anche i bambini amano leggere e cimentarsi in varie storie. Nei prossimi paragrafi i migliori libri per bambini in uscita a novembre.

Libri per bambini

I bambini possono imparare molto dalla lettura dei libri anche perché possono trovare storie che li attirano e piacciono. IN questo modo possono scoprire la bellezza delle nuove parole, conoscere l’alfabeto in caso di bambini molto piccoli o anche i colori. Inoltre un libro dà al bambino la possibilità di crescere e di formarsi.

Alcuni dei libri, soprattutto quelli illustrati, possono poi essere letti dai piccoli insieme alla propria famiglia e genitori per passare ore piacevoli insieme. Se scelto nel modo corretto il libro può essere un piacevole compagno di viaggio per ogni bambino per migliorarsi, ma anche per volare con la fantasia e stimolare i suoi sogni.

Trovare un libro che possa piacere a un bambino può essere semplice considerando anche le tante proposte che si trovano in libreria. Infatti possono passare delle giornate alla scoperta di personaggi del mondo animale o anche avvicinarsi al Natale con le storie di Babbo Natale e del suo staff che porta i regali.

Libri per bambini: quali leggere

Per quanto riguarda i libri per bambini ci sono alcune novità di collane editrici interessate al mondo dell’infanzia. Si trovano libri per ogni fascia d’età nella casa editrice di Iperborea e nella collana dei Miniborei dedicata proprio ai bambini. In questa collana si trova Salto mortale, una storia di crescita e di forza per capire anche il mondo della disabilità.

Non mancano poi storie che hanno come oggetto il tempo oppure il mondo delle streghe o ancora il mondo di Natale con le sue magie che piacciono tanto ai bambini. Francesca Mannocchi, celebre giornalista, racconta dal suo punto di vista, l’attualità in modo delicato proprio per i bambini in modo che possano comprendere cosa accade.

Alcuni libri raccontano poi di un sentimento come l’amicizia o sono dedicati ai giochi da fare insieme a mamma e papà per divertirsi. Insomma, a prescindere dall’argomento, i bambini sicuramente ameranno le storie a loro dedicate che possono fargli imparare qualcosa in modo da poter crescere e scoprire nuove realtà.

Libri per bambini: dove comprare

Sono davvero tante le storie da raccontare per i bambini disponibili su Amazon. Qui ne abbiamo raccolte qualcuna con i libri migliori in uscita a novembre.

1)Alberto Pellai, Mi manchi già

Un’edizione illustrata per questa storia che parla di separazione e di allontanamento. Un padre spiega al bambino che le cose e le persone si allontanano. Una guida per superare la tristezza che questo abbandono provoca e provare a capirlo.

2)Barbara Canepa, Greenwood Vol.1

Il primo volume dedicato alla strega Urania che conosce i segreti del bosco e sa tutto tramite i suoi racconti. Tramite questa figura, i bambini conosceranno la natura, le sue bellezze imparando così a rispettarla e trattarla bene.

3)Heena Baek, Come si fanno le caramelle magiche

Un’edizione a colori per bambini di 5 anni sulla preparazione delle caramelle magiche. Una ricetta con gli ingredienti adatti per delle sfere dai mille colori in grado di creare empatia e ascolto. Adatto a grandi e piccini.

