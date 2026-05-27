Operazione UCO alla sede del PSOE a Madrid: cosa cercano gli inquirenti

Un'azione dell'Unità operativa centrale della Guardia Civil alla sede del PSOE a Madrid ha scatenato interrogativi sull'entità dell'indagine e sulle possibili irregolarità finanziarie; il premier Pedro Sánchez parla di collaborazione e il Partito Popolare chiede chiarezza

Questa mattina agenti dell’Unità operativa centrale (UCO) della Guardia Civil si sono presentati presso la sede nazionale del PSOE a Madrid per acquisire documenti e informazioni. L’operazione, inizialmente raccontata da alcuni media come una perquisizione, è stata poi ricondotta a una richiesta di informazioni formalizzata dall’autorità giudiziaria competente.

Secondo l’ordine ricevuto, gli inquirenti erano chiamati a ottenere copie di archivi cartacei e digitali utili a un fascicolo che indaga su un presunto complotto volto a influenzare o destabilizzare procedimenti giudiziari che coinvolgono esponenti del partito e, in prospettiva, su possibili irregolarità relative al finanziamento.

Il quadro resta coperto da segreto istruttorio, ma gli elementi raccolti sinora hanno acceso il dibattito politico.

Il quadro giudiziario e le richieste dell’autorità

La misura è stata disposta dall’Audiencia Nacional su impulso del giudice istruttore Santiago Pedraz, che ha autorizzato l’UCO a chiedere documentazione e supporti elettronici ritenuti pertinenti per l’inchiesta.

L’azione mirava a raccogliere elementi su attività che, se confermate, potrebbero integrare reati legati a finanziamento illecito e alla presunta messa in atto di un piano per interferire con processi giudiziari. L’intervento tecnico è stato condotto senza, secondo alcune ricostruzioni ufficiali, un mandato di perquisizione tradizionale ma con la facoltà di acquisire prove.

Profili di indagine e collegamenti con altri fascicoli

Fonti giornalistiche e giudiziarie hanno indicato connessioni con attività investigative più ampie che hanno già riguardato esponenti socialisti. In particolare, sono emersi riferimenti a pagamenti analoghi a quelli contestati nell’ambito del cosiddetto ‘caso Koldo’, dove figurano nomi come José Luis Ábalos e il consulente Koldo García, attualmente coinvolti in procedimenti che hanno a oggetto forniture e presunte tangenti durante la pandemia e ipotesi di riciclaggio. L’eventuale sovrapposizione di filoni rende il quadro complesso.

Reazioni politiche e posizione del governo

Il presidente del governo, Pedro Sánchez, che si trovava in visita presso la Santa Sede al momento dei fatti, ha chiarito che la presenza degli agenti alla sede del partito corrisponde a una richiesta di informazioni e non a una perquisizione. Sánchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare pienamente con la magistratura e ha assicurato che, qualora emergessero irregolarità, il PSOE interverrà con la stessa determinazione dimostrata in passato.

Messaggi dagli alleati e dall’opposizione

La tensione politica si è manifestata con richieste diverse: il principale partito d’opposizione ha chiesto elezioni anticipate mentre i partner della maggioranza hanno ricordato che il sostegno è condizionato al rispetto di standard etici e legali. Figure istituzionali dell’esecutivo hanno sottolineato la necessità di rispettare la presunzione di innocenza e di lasciare che le indagini seguano il loro corso senza strumentalizzazioni.

Altre acquisizioni e perimetro dell’indagine

Sono circolate informazioni su controlli estesi anche alle abitazioni di alcuni ex dirigenti e a contatti con imprenditori vicini all’area socialista, ipotesi che rientrerebbero nella strategia degli inquirenti di ricostruire flussi finanziari e rapporti che possano chiarire la natura delle operazioni contestate. La magistratura dovrà valutare la rilevanza dei documenti acquisiti per definire eventuali capi di imputazione.

In questo contesto, è emersa una distinzione netta tra i diversi fascicoli aperti presso la stessa corte: alcuni riguardano aiuti pubblici e salvataggi di compagnie, altri atti di presunta corruzione e finanziamenti illeciti. La compresenza di più indagini ha alimentato preoccupazioni sulla tenuta politica, ma le autorità ribadiscono che ogni procedimento segue criteri e priorità distinti.

Cosa succede adesso

La fase successiva prevede l’analisi del materiale raccolto e, se necessario, l’apertura di nuovi capi di indagine o il rinvio a giudizio di persone ritenute coinvolte. Il PSOE ha dichiarato di voler collaborare, sottolineando che non ha nulla da nascondere e che le operazioni in corso non mettono in discussione l’azione di governo sulle politiche sociali ed economiche. Nel frattempo, il dibattito pubblico continuerà a oscillare tra richiesta di trasparenza e invocazioni di prudenza processuale.