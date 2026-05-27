Perquisizioni alla sede del Psoe: cosa cercano gli inquirenti e le reazioni politiche

Questa mattina la Guardia Civil si è recata all’alba nella sede centrale del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a Madrid per acquisire documenti e materiali utili a un’inchiesta giudiziaria. L’operazione è condotta dall’Unità specializzata in reati economici (UCO) e inserita nel procedimento coordinato dal giudice dell’Audiencia Nacional, Ismael Moreno, che segue ipotesi di finanziamento illecito.

Le attività investigative sono avvenute mentre il presidente del governo, Pedro Sánchez, si trovava a Roma per un’udienza con Papa Leone XIV. Fonti giudiziarie indicano che le acquisizioni mirano a ricostruire flussi di denaro e pagamenti effettuati tra il 2017 e il 2026, con particolare attenzione a presunti pagamenti in contanti destinati alla liquidazione di spese di dirigenti e dipendenti del partito.

Il contenuto dell’operazione e gli obiettivi degli inquirenti

Secondo quanto riportato, l’intervento non è stato una semplice perquisizione in senso stretto ma una richiesta di informazioni e raccolta di documentazione digitale e cartacea: contratti, file contabili e registrazioni che possano chiarire movimenti finanziari sospetti. Gli investigatori vogliono verificare la natura e la destinazione dei versamenti imputati al partito, valutando se configurino reati come riciclaggio o altri illeciti legati al finanziamento politico.

Soggetti e luoghi coinvolti

Le acquisizioni hanno riguardato la sede di via Ferraz e, parallelamente, le abitazioni di ex dirigenti e imprenditori indicati nelle indagini. Tra i nomi citati ci sono Leire Díaz (nota come figura centrale del cosiddetto “caso Leire”), l’ex vicepresidente della Giunta andalusa Gaspar Zarrías, l’ex segretario di organizzazione Santos Cerdán e l’imprenditore Javier Pérez Dolset. Fonti giudiziarie ricordano che Leire Díaz era stata detenuta nel dicembre 2026 e poi rimessa in libertà con misure cautelari, circostanza che la colloca al centro delle verifiche.

Le reazioni politiche e la posizione del governo

Dal palco della conferenza stampa a Roma il premier Pedro Sánchez ha espresso rispetto per le indagini e assicurato la massima collaborazione del partito con la magistratura. Sánchez ha sottolineato che l’organizzazione politica fornirà tutte le informazioni richieste e ha ricordato che chiunque risultasse responsabile sarebbe stato già oggetto di provvedimenti interni, citando l’espulsione di membri coinvolti. La portavoce del PSOE, Montse Minguez, ha parlato di collaborazione e ha denunciato una campagna di delegittimazione politica orchestrata dalle destre.

Le reazioni dell’opposizione

Dal fronte conservatore il leader del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reagito con durezza definendo la situazione insostenibile e chiedendo elezioni anticipate. Feijóo ha invocato misure drastiche e ha parlato di una crisi di credibilità che, a suo avviso, giustifica un ricorso immediato alle urne. Pur sollevando accuse politiche, il capogruppo ha però escluso che il suo partito presenterà al momento una mozione di sfiducia condivisa con forze più estreme.

Rischi giudiziari e connessioni con altri casi

Gli accertamenti in corso si inseriscono in un mosaico più ampio di indagini che da tempo riguardano esponenti socialisti. In parallelo permangono aperture di inchieste come il caso Koldo, che coinvolge l’ex ministro dei Trasporti José Luis Abalos e il suo consulente Koldo García, ora sotto processo e in custodia cautelare per presunte tangenti. Vi è inoltre la vicenda del salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra e le indagini sull’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero, elementi che contribuiscono a creare un clima politico teso.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore e scenari futuri

Le operazioni sono destinate a proseguire per consentire agli investigatori di esaminare il materiale raccolto e individuare eventuali responsabilità. Il procedimento è coperto da segreto istruttorio, perciò molte informazioni rimangono riservate fino a sviluppi ufficiali. Sul piano politico, se emergessero irregolarità significative il PSOE ha già dichiarato che adotterà provvedimenti disciplinari; sul piano istituzionale resta centrale il principio della presunzione di innocenza, cui il governo ha fatto ripetutamente riferimento.

In assenza di novità definitive, la vicenda continuerà a influenzare il dibattito pubblico e le dinamiche parlamentari in Spagna. Gli sviluppi giudiziari determineranno gli spostamenti delle forze politiche e il possibile impatto sulla stabilità dell’esecutivo, mentre gli elettori rimangono in attesa di chiarimenti concreti dalle autorità competenti.