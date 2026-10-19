Accoltellato nel parcheggio del centro commerciale: bagno di sangue per un 13enne

Ennesimo episodio di violenza: nel parcheggio del centro commerciale Campania a Marcianise (Caserta) un ragazzino di appena 13 anni è stato accoltellato più volte al torace. Ora è ricoverato in prognosi riservata. Identificati i due presunti aggressori.

Gravissimo episodio di violenza nel Casertano, dove un ragazzino di appena 13 anni è stato accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale a Marcianise. Sarebbe ricoverato in gravi condizioni. In corso le indagini da parte dei Carabinieri per capire cosa è successo esattamente.

Caserta, 13enne accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale: è grave

Nella tarda serata di sabato scorso, 17 ottobre 2026, un ragazzino di soli 13 anni è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale Campania a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni e dalle prime indagini dei Carabinieri, è emerso che la vittima avrebbe prima discusso per futili motivi con un altro minorenne poi, poco dopo, in soccorso di quest’ultimo sarebbero intervenuti i due ragazzi maggiorenni, i quali avrebbero aggredito il 13enne accoltellandolo diverse volte al torace.

Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Frattamaggiore, per poi essere trasferito all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente il 13enne è ricoverato in prognosi riservata.

Caserta, 13enne accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale: individuati gli aggressori

E’ ricoverato in prognosi riservata il 13enne che è stato accoltellato sabato sera nel parcheggio del centro commerciale Campania a Marcianise.

Sono in corso le indagini, con i carabinieri che hanno già raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, arrivando a identificare i due presunti aggressori, che sono stati fermati e trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e sono a diposizione dell’Autorità giudiziaria. Per loro l’accusa è di tentato omicidio aggravato in concorso. Si tratterebbe di due uomini di 20 e 34 anni, di Caivano e già noti alle forze dell’ordine. Sono in corso tutte le indagini al fine di capire esattamente come sono andate le cose nel parcheggio del centro commerciale Campania sabato scorso.