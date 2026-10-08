Il Ministero degli Esteri più comunemente noto come Farnesina è stato bersagliato da un attacco hacker nella mattina dell’8 ottobre. La notizia è stata resa pubblica tramite una comunicazione ufficiale del ministero, che ha precisato come, nonostante la persistenza dell’intrusione, non siano stati riscontrati disservizi grazie a sistemi di difesa già attivi.

Le autorità hanno immediatamente attivato il Polo Strategico Nazionale per coordinare le attività di monitoraggio e risposta. Parallelamente, è in corso una verifica sistematica su tutti i portali delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero, al fine di escludere eventuali tentativi analoghi su infrastrutture internazionali.

Attacco informatico del 8 ottobre alla Farnesina

Secondo quanto indicato nella nota ufficiale, gli aggressori hanno tentato di penetrare nella rete informatica del ministero, ma il loro operato è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione.

La risposta tempestiva ha consentito di troncare l’operazione prima che potessero sorgere interruzioni di servizio o perdite di dati sensibili. Un’azione di difesa rapida e coordinata è fondamentale per contenere qualsiasi minaccia informatica specialmente quando interessano istituzioni di rilevanza diplomatica.

Risposta dei sistemi di protezione e monitoraggio

Il team di cybersicurezza della Farnesina ha messo in atto una serie di contromisure tecnologiche, tra cui l’isolamento delle zone compromise, l’applicazione di patch di emergenza e il rafforzamento dei firewall.

Il monitoraggio continuo ha permesso di rilevare e neutralizzare ulteriori tentativi di intrusione, garantendo così la continuità operativa dei canali ufficiali e dei servizi digitali del ministero.

Le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla cybersicurezza

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha sottolineato come la cybersicurezza sia diventata un punto focale della recente riforma della Farnesina, approvata lo scorso anno. “Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce”, ha dichiarato Tajani, evidenziando l’adozione di nuove contromisure tecnologiche e il potenziamento delle competenze interne.

Riforma digitale della Farnesina e potenziamento recenti

Il percorso di trasformazione digitale, avviato con la riforma istituzionale, ha previsto l’istituzione di un Centro di risposta alle emergenze informatiche e la revisione delle policy di gestione dei dati. Grazie a questi interventi, la Farnesina è ora in grado di identificare rapidamente le vulnerabilità e di attuare protocolli di difesa più sofisticati, riducendo significativamente il rischio di future intrusioni.

Precedenti tentativi di intrusione e contesto internazionale

Non è la prima volta che la Farnesina fronteggia attacchi di natura cibernetica. A febbraio, un altro tentativo era stato sventato, con gli aggressori che avevano puntato contro diverse sedi del ministero, a partire da quella di Washington e su alcuni siti collegati alle Olimpiadi Milano-Cortina inclusi alberghi dell’area ampezzana. Le indagini di quell’occasione avevano identificato una probabile provenienza russa, dimostrando la necessità di una difesa perenne contro attori esteri.

Tuttavia, le autorità rimangono vigili e continuano a collaborare con partner internazionali per consolidare le capacità di difesa in un panorama digitale sempre più ostile.