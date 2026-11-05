Paura nel Bresciano, dove un autista ubriaco è stato fermato dalla Polizia locale mentre era alla guida di uno scuolabus diretto a una scuola per prendere gli alunni.

Autista ubriaco alla guida dello scuolabus nel Bresciano: fermato prima di caricare i bambini

Un controllo della Polizia locale ha evitato che uno scuolabus partisse con il conducente in condizioni non idonee alla guida.

L’uomo, che stava raggiungendo una scuola per accompagnare a casa gli alunni al termine delle lezioni, è stato fermato dagli agenti prima che potesse far salire i piccoli passeggeri.

Come riportato da Brescia Today, sottoposto all’alcoltest, sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno di mercoledì 4 novembre 2026, in un comune della Valle Sabbia, in provincia di Brescia.

A richiamare l’attenzione della pattuglia sarebbe stato il comportamento insolito dell’autista, che ha spinto i vigili a intervenire e a effettuare gli accertamenti. Il risultato dell’etilometro ha confermato i sospetti, facendo emergere una situazione potenzialmente molto pericolosa.

Il ritiro della patente e l’intervento della ditta per garantire il trasporto scolastico

Le conseguenze avrebbero potuto essere gravi se il conducente avesse proseguito il tragitto e iniziato a trasportare i bambini. Al momento del controllo, infatti, lo scuolabus era diretto proprio verso l’istituto scolastico per effettuare il consueto servizio di accompagnamento a casa degli alunni. Dopo l’esito dell’alcoltest, per l’uomo è scattato il ritiro immediato della patente, mentre il mezzo è stato affidato al datore di lavoro, arrivato sul posto dopo essere stato informato dell’accaduto.

La ditta incaricata del trasporto ha quindi organizzato rapidamente una sostituzione, mettendo a disposizione un secondo autista per effettuare la corsa. Una soluzione che ha permesso di evitare interruzioni del servizio e disagi alle famiglie, garantendo agli studenti il regolare rientro a casa.