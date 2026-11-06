Un orsacchiotto di peluche con la maglia dell’Atalanta è stato rubato dalla tomba di un bambino di 10 anni, morto in un tragico incidente stradale lo scorso 1 di settembre. Sui social l’appello affinché venga restituito.

Rubato un orsetto di peluche dalla tomba di un bimbo di 10 anni

Tommaso Nava, 10 anni, è morto lo scorso 1 settembre in un tragico incidente stradale.

Accanto alla sua tomba ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, era stato messo un orsacchiotto di peluche con la maglia dell’Atalant a, orsetto che però è stato rubato. Il pupazzo era anche stato protetto da una campana di vetro affinché le intemperie non lo rovinassero ma, nonostante ciò, è stato comunque portato via.

A scoprire che non c’era più è stata la madre Alessia. Secondo quanto raccontato dalla pagina Facebook “Tutti in campo per Tutte APS – I Ragazzi Emotivi di Tommy”, la donna si è recata a visitare la tomba del figlio il 3 novembre scorso non trovando più il peluche.

Rubato un orsetto di peluche dalla tomba di un bimbo di 10 anni: l’appello sui social

Questo l’appello che si legge sulla pagina Facebook “Tutti in campo per Tutte APS – I Ragazzi Emotivi di Tommy“: “Stamattina Alessia è andata a trovare Tommy. Accanto a lui c’era un pupazzo dell’Atalanta, messo sotto una campana di vetro perché le intemperie non lo rovinassero, e stamattina quel pupazzo Alessia non l’ha più trovato. Chiunque sia stato è pregato di riportarlo al suo posto, accanto a Tommy. A tutti voi chiediamo di non commentare con insulti, ma di far girare questo testo il più possibile, perché arrivi a chi si è permesso un gesto tanto vile”. Tra i commenti al post c’è quello del padre del bimbo, Diego: “Spiace per il pupazzo sottratto a mio figlio, è un gesto spregevole. Spiace ancora di più per la/le persone talmente infime che con sprezzo rubano dalla tomba di un bambino di 10 anni”.