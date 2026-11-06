Tokyo, caprette star dei social brucano l'erba vicino alla stazione

Roma, 6 nov. (askanews) – Due caprette bianche usate dal personale ferroviario nel centro di Tokyo per brucare l’erba attorno alla stazione Yotsuya sono diventate delle star sui social in Giappone, con passeggeri e residenti che si soffermano a osservare o fotografare i due simpatici animali. La compagnia ferroviaria East Japan Railway (JR East) ha dichiarato su X che questa iniziativa rappresenta “un metodo ecologico per eliminare le erbacce”.

E un cartello avverte: “Non date da mangiare alle caprette”.”Penso sia meraviglioso. Insomma, non ti aspetteresti mai di vedere delle capre proprio nel cuore di Tokyo, dato che non è nemmeno uno zoo”, afferma un passante, Endo.”Sono davvero carine. Non vedevo l’ora di vederle. Le avevo viste sui social e poi ho controllato di nuovo per assicurarmi che fossero proprio qui a Yotsuya.

È stata una piacevole sorpresa. Non vedevo l’ora di vederle, in questo momento si stanno nascondendo all’ombra”, aggiunge Edward, studente filippino.”Sono davvero felice di poter vedere delle capre proprio qui, in pieno centro città. Ho scoperto solo oggi che fossero qui. Mangiano con così tanto entusiasmo che il solo guardarle mi dà energia.

Mi riempie di gioia”, ha commentato una residente di nome Tamae.