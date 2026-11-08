Nel cuore di Milano Rho, dal 3 all’8 novembre, l’EICMA 2026 ha diviso i riflettori tra motori e, per la prima volta, anche stile. Brembo, storico produttore di impianti frenanti per auto, moto e competizioni, ha approfittato dell’occasione per introdurre “Our Energy”, la sua prima collezione lifestyle, una serie di capi e accessori che traducono la precisione tecnica in linguaggio fashion.

Un debutto inatteso: dal freno alla felpa

Il segmento di abbigliamento, composto da sette pezzi, è stato reso disponibile a partire dal 3 novembre sia in un pop-up shop all’interno della fiera sia sul sito ufficiale. La gamma spazia da t-shirt e felpe a overshirt, cappellino, gilet e zaino monospalla. Ogni elemento è caratterizzato da linee pulite, volumi contemporanei e materiali selezionati, evidenziando un’estetica che si colloca tra il urban tech e il gorpcore-luxe, tendenza che porta l’abbigliamento tecnico da montagna alle strade della città.

Dettagli che ricordano le performance

Il principio creativo, definito “Obsessed by Details”, guida la realizzazione di ogni capo. La Caliper Tee, ad esempio, riduce la famosa pinza freno a un semplice segno grafico, disponibile in grigio, bianco e verde. La Embro Hoodie e la Crewneck Speed riprendono le silhouette delle divise di gara, con tagli moderni e grafiche che richiamano la velocità.

Anche il Seamless Cap e lo Zaino sono concepiti per la praticità quotidiana, ma con finiture che richiamano l’ingegneria dei componenti Brembo.

Strategia di branding: dalla pista al guardaroba

Secondo le dichiarazioni del Direttore Marketing Mauro Piccoli, la nuova linea non è un semplice gadget, ma una prosecuzione della filosofia aziendale. “La precisione è da sempre parte dell’identità Brembo”, ha affermato, sottolineando come materiali, proporzioni e finiture siano studiati con la stessa cura riservata agli impianti frenanti. L’obiettivo è trasformare la performance in stile personale, creando un ponte tra gli appassionati di motorsport e una generazione che interpreta moda, design e cultura come un unico linguaggio.

Un percorso già avviato

Il salto nel fashion non è avvenuto dal nulla. A settembre, durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, Brembo ha lanciato la capsule “Colors of Speed”, una serie di undici t-shirt ispirate alla pinza freno. Quella sperimentazione ha fornito le prime indicazioni di mercato, spianando la strada al più ampio guardaroba presentato a EICMA. Parallelamente, l’azienda ha partecipato al Fuorisalone di Milano con esposizioni di pinze come oggetti di design, testimoniando la volontà di posizionarsi anche al di fuori del settore automotive.

Prospettive e reazioni del pubblico

L’EICMA, con il suo pubblico di appassionati, rappresenta il campo di prova ideale per valutare la trasposizione della fedeltà al brand dal circuito alle strade. Le prime impressioni dei visitatori segnalano un apprezzamento per la sintesi di funzionalità e identità estetica. La scelta di puntare su un’estetica urbana, piuttosto che su loghi appariscenti, ha suscitato curiosità soprattutto tra i giovani professionisti del design e i fan del motorsport. Brembo, con oltre 16.000 dipendenti in 18 paesi e più di mille titoli nel motorsport, sembra pronta a consolidare una nuova dimensione di branding, dove la performance non è più confinata al telaio ma si indossa.