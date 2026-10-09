Ottobre 2026 porta in scena mostre storiche, collaborazioni di lusso e progetti beneficenti che rimodellano il panorama moda e lifestyle.

Ottobre 2026 si rivela una vera e propria vetrina per il mondo della moda, con una serie di iniziative che intrecciano artedesign e responsabilità sociale. Dalle sale museali di Parigi ai flagship di Milano, passando per progetti solidali in Asia, il calendario di questo mese è caratterizzato da esposizioni di grande impatto, partnership di brand di lusso e campagne a scopo benefico che danno una nuova dimensione al panorama fashion.

Il panorama settimanale è inoltre arricchito da una moltitudine di collaborazioni tra case storiche e creativi contemporanei, dimostrando come il settore continui a evolvere verso forme più inclusive e sperimentali. In questo articolo troviamo una panoramica dettagliata delle iniziative più rilevanti, con un occhio di riguardo alle opere esposte, alle persone coinvolte e ai risultati concreti attesi.

La Fondation Louis Vuitton celebra Gustave Fayet con una retrospettiva senza precedenti

Dal 9 ottobre all’8 marzo la Fondation Louis Vuitton ha dedicato tutti i suoi spazi a Gustave Fayet, collezionista quasi dimenticato ma pioniero nell’acquisto di Van Gogh e nella promozione di Picasso. La mostra riunisce, per la prima volta in un secolo, più di 250 opere provenienti da collezioni private: dieci autoritratti di Van Gogh, 78 dipinti di Gauguin e 86 di Odilon Redon, oltre a lavori di Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Morisot, Bonnard e Matisse.

L’allestimento ricostruisce l’ambiente domestico di Fayet, trasformandolo in un vero e proprio “museo Gauguin”.

I capolavori più attesi

Tra i pezzi più ricercati spicca l’Autoritratto con orecchio bendato e pipa di Van Gogh, non esposto in Francia dal 1937 e mai prestato dal 1990, accostato all’Autoritratto con tavolozza di Gauguin per un dialogo storico. In prima visione in Francia appaiono anche Il Cristo giallo l’Autoritratto con il Cristo giallo e Il Calvario bretone unitamente ai tre pannelli di Redon per la biblioteca dell’Abbazia di Fontfroide, mai mostrati al pubblico. Il livello superiore dell’esposizione è riservato alla vita creativa di Fayet: ceramiche, acquerelli e i celebri tappeti dell’Atelier de la Dauphine, ammirati da icone come Jeanne Lanvin e Jacques Doucet.

Bvlgari Milano ospita “Aphrodite”, la nuova installazione di Luca Pignatelli

Fino a gennaio 2027 il flagship di Bvlgari in Via Montenapoleone accoglie “Aphrodite”, progetto curato dal milanese Luca Pignatelli. L’artista, da anni impegnato nella serie delle Muse, riprende figure femminili dell’immaginario classico occidentale e le reinventa attraverso materiali sovrapposti e stratificazioni complesse, trasformandole in archetipi per leggere la realtà contemporanea. L’allestimento, posizionato sopra la zona gioielli, fonde l’eredità romana di Bvlgari – fondata a Roma nel 1884 – con l’architettura moderna milanese.

Le Muse reinterpretate

Al secondo piano sono esposte otto nuove opere, tra cui Musa (2026) un tessuto ricamato che prende spunto dal volto della dea Artemide, simbolo della direzione più recente della ricerca di Pignatelli. Al piano superiore, dedicato all’Alta gioielleria, rellevano tre sculture create appositamente per la riapertura del negozio, diventando parte integrante dell’allestimento permanente. L’incontro tra arte contemporanea e lusso raffinato valorizza il concetto di esperienza immersiva per il visitatore.

Michael Kors lancia la tote solidale per il World Food Programme

Per la Giornata mondiale dell’alimentazione Michael Kors ha svelato una tote in edizione speciale “Watch Hunger Stop”. Realizzata al 100% in cotone riciclato e illustrata dall’artista Christina Zimpel, la borsa è disponibile online e in selezionati store di USA, Canada, Europa, Corea, Giappone e Cina. L’intero ricavato sarà devoluto al World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite, con una promessa di donazione minima di un milione di dollari entro settembre 2027.

Impatto sul territorio

Nel terzo anno di attività in Sri Lanka i fondi raccolti hanno permesso la ristrutturazione di dieci scuole, l’installazione di cucine più efficienti e di pannelli solari, con venti ulteriori scuole previste per il prossimo anno. Inoltre, 1.500 agricoltori e cuochi scolastici in otto distretti hanno beneficiato di attrezzature per produrre pasti per 250.000 bambini. Tra loro, Indrani Kusumalatha, responsabile di un allevamento di polli e di un orto nel distretto di Anuradhapura, ha dichiarato: «Non l’ho mai vista come un semplice lavoro».

Brioni finanzia quattro borse di studio per il Master in Menswear Design

Accademia Costume & Moda e Brioni hanno rinnovato la loro partnership per il terzo anno consecutivo, annunciando quattro borse di studio destinate al Master Accademico di I Livello in Menswear Design per l’anno accademico 2026-27. Il corso, della durata di un anno, parte a novembre e combina storia della moda maschile, studio delle uniformi, ricerca sui tessuti, art direction e strumenti digitali. Gli studenti trascorrono parte del percorso negli atelier Brioni di Penne, in Abruzzo, dove apprendono le tecniche di modellistica e di confezione direttamente dal cuore produttivo della maison.

Formazione pratica e progetti reali

Oltre alle lezioni, gli allievi collaborano con Brioni su brief reali, seguiti da professionisti del marchio per revisioni e presentazioni finali, replicando i tempi e i metodi di una vera collezione. L’esperienza si conclude con un tirocinio obbligatorio, garantendo ai giovani talenti una transizione fluida dal mondo accademico a quello professionale del lusso sartoriale.

Altre collaborazioni e lanci di ottobre 2026

Il mese di ottobre ha visto anche la fusione di stile classico e avanguardia in numerose partnership. J.M. Weston, storica casa francese di calzature, ha reinterpretato le sue icone (brogue, mocassino, mule, modello d’Orsay) per la collezione Winter 2026 “ClairObscur” di Pierpaolo Piccioli, introducendo pellami morbidi, bordi consumati e dettagli metallici. Hogan celebra il 40° anniversario della sneaker “Cool” con una versione in pelle effetto cavallino, ricamata di riferimento storico “H86_26”.

Aliita, brand di gioielli Made in Italy, festeggia il decimo anniversario con il Volume 17 Autunno-Inverno 2026, mentre al prossimo Volume 18 è dedicata la prossima collezione primavera-estate 2027. Guess, in collaborazione con l’influencer tedesca Leonie Hanne, presenta una capsule “Power dressing” caratterizzata da tagli scultorei, drappeggi fluidi e tocchi lingerie, con palette dal borgogna al nero. Infine, Asics lancia la sneaker GEL-Transcend FJ, ispirata alle scarpe da trekking degli anni ’90, con pannelli in pelle, traforature e dettagli tridimensionali, pensata per il comfort urbano.