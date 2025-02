Anche se il loro matrimonio è terminato da tempo, dal 1987 al 2000, Demi Moore e Bruce Willis mantengono un legame che va oltre il semplice rapporto tra ex coniugi. L’attrice è rimasta molto legata all’attore, supportandolo nella lotta contro la demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa diagnosticata nel 2022.

Bruce Willis: Demi Moore rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute

Nonostante l’attore sia accudito dalla moglie attuale, Emma Heming, Demi Moore lo visita ogni settimana per garantire che la sua presenza e il suo sostegno raggiungano non solo lui, ma anche la sua famiglia, comprese le figlie, la moglie e i figli. A tal proposito l’attrice, in un’intervista a Variety, ha dichiarato:

“Per me non ci sono mai stati dubbi. Io mi presento lì perché è questo ciò che fai per le persone che ami“.

Anche al Daily Mail, Demi Moore ha raccontato di visitare l’ex marito ogni settimana per stargli vicino e monitorare le sue condizioni.

“Considerando i dati di fatto, al momento la sua situazione è molto stabile. L’ho già detto in precedenza, ma lo dico con sincerità: è fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare questa situazione andare davvero incontro alle proprie esigenze e riceva affetto. E da quel posto provengono tanto amore e gioia”.

Bruce Willis e Demi Moore dopo il divorzio

Nell’interviste, Demi Moore ha sottolineato di sperare che il suo comportamento possa servire da esempio per gli altri, mostrando che esiste un modo diverso di affrontare le cose. Ha anche aggiunto che, dopo un divorzio, è possibile continuare a vivere e a essere co-genitori con amore.

Il 19 marzo, il famoso attore di Hollywood festeggerà 70 anni. Demi Moore ha confermato che, pur cambiando forma, la loro famiglia resterà sempre unita.