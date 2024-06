Demi Moore, nuovo amore in vista? Il flirt con Joe Jonas

Il mondo delle celebrità spesso sorprende, e la presunta connessione tra Demi Moore, 61 anni, e Joe Jonas, 34 anni, ha scatenato il gossip.

Demi Moore, ha un nuovo amore? Le voci sul flirt con Joe Jonas

Le foto esclusive di PageSix hanno alimentato le voci su un flirt tra i due durante un incontro a Cannes. Nonostante la differenza d’età di quasi tre decenni, Moore e Jonas sembrano aver legato sin da subito. Jonas, noto per essere stato una star Disney, è vicino alla cerchia di amicizie di Moore e i due avrebbero condiviso momenti di intimità durante un pranzo esclusivo in Francia.

Questa potrebbe non essere una novità per Moore, nota per le sue relazioni con uomini più giovani, come Ashton Kutcher, con cui ha avuto una tumultuosa storia d’amore. Allo stesso tempo, Jonas ha recentemente divorziato dall’attrice Sophie Turner, la sua vita sentimentale, segnata da una serie di relazioni brevi e intense, ha attirato l’attenzione dei media, speculando sulle sue future prospettive romantiche.