Bruce Willis si trova in una condizione stabile. A comunicarlo è stata Demi Moore durante il suo intervento al Hamptons International Film Festival, nei pressi di New York. L’ex moglie della celebre stella di Die Hard ha anche ricevuto un premio per il suo percorso artistico. «La malattia è ciò che è – ha dichiarato – ed è fondamentale affrontarla in modo realistico. Ma al momento, lui è stabile».

Importanza di avvicinarsi a chi vive problemi legati alla demenza

Ha poi sottolineato l’importanza di avvicinarsi a chi vive problemi legati alla demenza: «Rivolgersi a loro nella loro attuale condizione è essenziale – ha continuato – guardare indietro a come erano non porta a nulla. Accettando il loro stato presente, si possono scoprire una grande bellezza e dolcezza».

Annuncio della demenza di Bruce Willis

La demenza che affligge Willis, di 69 anni, è stata annunciata nel febbraio 2023 dalla moglie Emma Heming Willis. Demi, che ha 61 anni, è stata sposata con l’attore dal 1987 al 2000 e insieme hanno tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah, di 36, 33 e 30 anni. L’attrice ha menzionato di aver fatto visita all’ex marito recentemente, portando con sé la nipotina Luetta, di un anno, figlia della loro primogenita.