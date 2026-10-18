Durante la puntata di Vale Tutto il podcast condotto da Selvaggia LucarelliGiulia De Lellis ha affrontato per la prima volta le recenti polemiche che hanno coinvolto il suo compagno Tony Effe. L’intervista è servita a fare chiarezza su un video pubblicato dal rapper, su alcune dichiarazioni provocatorie e sulle voci di una possibile crisi di coppia, offrendo al contempo una prospettiva più ampia sulle sue abitudini di vita.

La polemica scaturita dal video di Tony Effe

Nel giro di poche settimane, Tony Effe è diventato oggetto di critiche sui social dopo aver pubblicato un breve reel in cui mostrava il proprio fisico estremamente definito indossando dei pantaloni considerati molto attillati. Nel video, il rapper ha sostenuto che quel capo corrispondeva a una taglia 26 da donna affermando inoltre: «Siete schiavi del cibo, dei carboidrati e degli zuccheri».

La frase, percepita da molti come un attacco al concetto di accettazione corporea, ha scatenato un acceso dibattito online.

Il discorso sulla taglia 26 e il messaggio sui carboidrati

Le parole del cantante, sebbene mirate a celebrare il proprio percorso di fitness, sono state giudicate da parte del pubblico come insensibili.

Dopo qualche giorno, Tony Effe ha pubblicato una scusa, precisando che l’intento era quello di trasmettere un messaggio positivo legato a uno stile di vita sano, non di offendere. Tuttavia, la scelta di utilizzare un riferimento a una taglia femminile ha lasciato aperta la discussione su come le figure pubbliche dovrebbero parlare di corpo e salute.

Giulia De Lellis parla delle dipendenze: fumo, corsa e nuovi obiettivi

Nel suo intervento, Giulia De Lellis ha commentato il comportamento del compagno definendolo un “spostamento di dipendenze verso qualcosa di più sano”. Ha spiegato che Tony Effe aveva recentemente smesso di fumare dopo venti anni di dipendenza da nicotina, e che per sostituire quel vizio ha iniziato a correre in modo intenso. «Corre? Anche troppo!», ha detto, ribadendo che una dipendenza non si guarisce mai del tutto ma si può trasferire su un’altra attività.

Il cambio di abitudine come forma di recupero

Secondo la ragazza, la nuova passione per la corsa rappresenta un tentativo di rimpiazzare il fumo con un’attività più benefica per il corpo. Tony Effe ha condiviso durante il podcast che la corsa gli permette di “trovare le misure” della sua nuova routine, ma che tende ancora a un approccio “tutto o niente”. Questa autoconsapevolezza, descritta da De Lellis, suggerisce che il rapper sta ancora cercando un equilibrio tra la disciplina sportiva e la libertà personale.

Niente crepe nella coppia: la verità dietro i rumors

Alcuni gossip di settore avevano insinuato una possibile crisi tra i due, arrivando persino a parlare di una rottura. L’intervista però non ha rivelato alcun elemento di tensione; al contrario, Giulia De Lellis ha sottolineato che la loro relazione è ancora forte e che stanno crescendo insieme la piccola Priscilla. Le dichiarazioni pubbliche dei due sembrano dimostrare che, nonostante le polemiche, la coppia rimane unita e proiettata verso obiettivi comuni.

Il racconto di Tony Effe sul passaggio dal fumo alla corsa, unitamente alle sue scuse per il video sulla taglia 26, dimostra come la comunicazione sui social possa avere effetti imprevisti e come la riflessione personale possa emergere da tale esperienza.