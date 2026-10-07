Addio a Barbara Spinelli, morta la giornalista ed ex europarlamentare

Barbara Spinelli, giornalista ed ex parlamentare, si è spenta a Roma all'età di 80 anni. Aveva fatto parte dell'Eurocamera dal 2014 al 2019. A darne la notizia della morte la famiglia.

Lutto nel mondo del giornalismo e della politica italiana, è morta all’età di 80 anni Barbara Spinelli. Aveva fatto parte dell’Eurocamera dal 2014 al 2019.

E’ morta Barbara Spinelli, giornalista ed ex parlamentare: aveva 80 anni

Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare, si è spenta a Roma, mentre si trovava in cura in una clinica privata.

Aveva 80 anni. A dare la notizia della morte è stata la famiglia, come riporta Il Fatto Quotidiano: “Un sentito ringraziamento al professor Cortesi, al suo staff e a tutto il personale della clinica Villa del Rosario per le amorevoli cure e la grande serietà. La famiglia ringrazia tutti quelli che l’hanno amata e stimata”. Figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, ha legato parte della propria attività pubblica ai temi europei e al dibattito politico e culturale sull’integrazione del continente.

Addio a Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare: la carriera

E’ morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. La sua carriera di giornalista era iniziata nel 1972 nella redazione de Il Globo, dove si era occupata principalmente di Europa orientale. Per Il Globo e anche per L’Espresso, per tre anni è stata corrispondente da Bruxelles prima di diventare, nel 1976, una delle cofondatrici de La Repubblica, per il quale era poi stata corrispondente da Parigi, città nella quale ha vissuto nella prima metà degli anni ‘80 in qualità di inviata speciale per il Corriere della Sera.

Editorialista anche per La Stampa, dal 2010 è tornata a La Repubblica nel ruolo di editorialista. Per quanto invece riguarda la sua carriera nel mondo della politica, nel 2014 si era candidata con la lista L’Altra Europa con Tsipras, una lista della sinistra radicale italiana, ed era stata eletta all’Europarlamento. Dal luglio 2014 al gennaio 2017 e poi ancora dal gennaio 2017 al 2019, Barbara Spinelli era stata vicepresidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo.