"Non erano autorizzati", ragazza di 21 anni muore così davanti agli amici

Una ragazza di 21 anni è morta in Germania dopo aver urtato una parete rocciosa durante un salto con il bungee jumping in una cava dismessa di Warstein. La giovane si trovava con quattro amici, che avrebbero costruito autonomamente l’attrezzatura per praticare l’attività estrema.

Germania, 21enne muore durante un salto con il bungee jumping in una cava

Una ragazza di 21 anni, originaria di Aschersleben, in Sassonia-Anhalt, ha perso la vita sabato 10 ottobre in una cava dismessa a Warstein, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Come riportato da Today, l’incidente è avvenuto intorno alle 17:15, mentre la giovane partecipava a un’attività di bungee jumping organizzata autonomamente insieme ad altri quattro amici.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il gruppo aveva realizzato in proprio una struttura per effettuare i salti con una corda elastica. Un primo tentativo sarebbe andato a buon fine, ma quando è arrivato il turno della ventunenne, qualcosa è andato storto: durante il salto, la ragazza ha urtato violentemente contro una parete rocciosa, riportando ferite gravissime.

I soccorsi inutili e le indagini sulla dinamica dell’incidente mortale nella cava

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare la giovane, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La ventunenne è morta sul posto, mentre i quattro amici presenti sono rimasti fisicamente illesi e hanno ricevuto assistenza psicologica da parte degli operatori specializzati nei casi di emergenza.

In un primo momento, le autorità avevano classificato l’episodio come un incidente durante un’arrampicata, ipotizzando una caduta da circa 15 metri. Il giorno successivo, tuttavia, la polizia ha rettificato la ricostruzione, chiarendo che la ragazza non era precipitata nel vuoto, ma aveva colpito la parete durante il salto. «Non è precipitata nel vuoto, ma durante il salto ha sbattuto contro una parete rocciosa», ha spiegato Daniel Großert, portavoce della polizia di Soest, come riportato dall’emittente tedesca WDR. Le cause precise dell’impatto restano da accertare.