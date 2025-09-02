La donna si stava facendo un selfie con il figlio, poi la tragedia: è successo vicino a San Pietroburgo.

Terribile quello che è successo in Russia, vicino a San Pietroburgo, dove una donna è morta precipitando da un’altezza di 87 metri: stava facendo bungee jumping.

Mamma festeggia il compleanno con bungee jumping e muore davanti al figlio

Si chiamava Elizaveta “Liza” Gushchina e aveva 45 anni, madre di due ragazzi, era una grande appassionata di sport estremi.

Per festeggiare il compleanno aveva deciso di fare bungee jumping assieme al figlio, Nikita, di anni 23. In un video si vede la donna che si lancia nel vuoto, legata alla corde, e molto sorridente. Poi la tragedia. Siamo a Pavlovsk, vicino a San Pietroburgo, in Russia, la donna era risalita senza problemi poi, la distrazione fatale: è scivolata mentre si stava facendo un selfie ed è precipitata per 87 metri ed è morta, davanti al figlio.

Mamma festeggia il compleanno con bungee jumping e muore davanti al figlio: aperta un’indagine

Tv Zvezda, ovvero l’emittente gestita dal Ministero della Difesa russo, ha riportato che “la donna era risalita indietro senza corde di sicurezza, è scivolata ed è precipitata“. La Procura di Stato, secondo quanto riportato. ha aperto comunque un’inchiesta: “verrà verificato se la struttura che ha offerto i servizi è a norma di legge e ha rispettato gli adempimenti normativi.”