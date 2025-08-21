Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un veicolo è sopraggiunto e li ha travolti. E a rendere ancora più drammatico il tutto

vi è il fatto che i due, madre e figlio, erano giunti in Italia dall’Ucraina per sfuggire alla guerra. La donna ha 36 anni ed il bimbo 6: l’investitore è un 25enne che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute d’urgenza le ambulanze: tutti gli aggiornamenti.

Mamma e figlio piccolo investiti sulle strisce pedonali: gli aggiornamenti

L’incidente si è verificato nel Venezano, in via Noalese a Santa Maria di Sala. La 36enne stava attraversando la strada con accanto il figlioletto quando un’auto li ha investiti. I soccorritori sono intervenuti pochi minuti dopo che la centrale operativa è stata allertata e sul posto è intervenuto anche l’elicottero del Suem che, in codice rosso, ha trasferito il bimbo all’ospedale di Padova.

Stando a quanto emerso e riportato dal Corriere della Sera i due, che sono ospiti nella parrocchia di Murelle, erano usciti per fare la spesa ed il figlio si trovava sulla bici, trainato dalla madre. Il veicolo che li ha travolti è una Panda guidata da un 25enne che si è fermato a prestare soccorso. La donna ha riportato solo qualche ematoma: peggio è andato al bimbo che invece ha riportato ferite gravi a spina dorsale e testa e si trova in fin di vita al nosocomio, in rianimazione. Mamma e figlio erano giunti in Italia, per suffire dalla guerra, lo scorso 27 luglio insieme al

fratello della 36enne.