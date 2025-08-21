Non ce l’ha fatta Filippo Verterame, il 22enne accoltellato alla gola in spiaggia a Isola di Capo Rizzuto (Crotone) lo scorso martedì. Il giovane è morto all’ospedale di Catanzaro, donati gli organi.

Isola di Capo Rizzuto, Filippo è morto dopo la rissa con accoltellamento

Lo scorso martedì, su la spiaggia di Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, è scoppiata una rissa nelle quale è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 22 anni, Filippo Verterame, accoltellato alla gola.

Il giovane, purtroppo, non ce l’ha fatta, è morto all’ospedale di Catanzaro. I genitori, fa sapere la sindaca di Isola Capo Rizzuti, Grazia Vittinberga, hanno deciso di donare gli organi di Filippo. L’Amministrazione Comunale ha fatto inoltre sapere di aver annullato tutte le manifestazioni in programma in segno di lutto.

Accoltellamento a Isola Capo Rizzuto: arrestate cinque persone

Filippo Verterame, 22 anni, è morto all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato accoltellato alla gola lo scorso martedì in spiaggia a Isola Capo Rizzuto. La rissa è scoppiata fra i componenti di due famiglie del posto, dopo che una delle persone coinvolte ha fatto una manovra pericolosa con l’auto. Ieri intanto i carabinieri hanno arrestato cinque persone con l’accusa di rissa aggravata.