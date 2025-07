Un altro ragazzo accoltellato a Ravenna: cresce l’allarme per la violenza giovanile che sta travolgendo la città. Nell’ultimo episodio, un giovane è stato gravemente ferito con un’arma da taglio, mentre un coetaneo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. È il secondo caso simile in pochi giorni: un segnale preoccupante di un fenomeno in crescita che scuote famiglie, scuole e istituzioni.

Ragazzo accoltellato in centro a Ravenna: il padre si scaglia contro l’autore del gesto

Il padre del minorenne rimasto ferito in seguito a una lite sfociata in un accoltellamento avvenuto nel centro di Ravenna nella tarda serata di lunedì 15 luglio ha rivolto pesanti minacce al presunto aggressore del figlio. L’uomo, un ingegnere 48enne, ha scritto in un post pubblico su Facebook, di essere a conoscenza dell’identità e del domicilio del ragazzo responsabile dell’accoltellamento, aggiungendo che, se dovesse trovarlo, ci sarebbero conseguenze molto gravi.

“Portate via da Ravenna il delinquente, diversamente non sarò stato io ad essere costretto a dovermi fare giustizia privata, ma sarete stati voi a non avercela garantita”.

Secondo quanto riferito dallo stesso genitore sui social, l’episodio di violenza avrebbe avuto origine da insulti rivolti da un 15enne di origine nordafricana alla sorella, coetanea, del ragazzo poi ferito.

“Da buon fratello maggiore l’ha difesa e si è preso una coltellata. Quanto altro ancora dovremo andare avanti così? Ringrazio la polizia per averlo preso subito. Ribadisco loro il consiglio di tenerli dentro, ma so che così non sarà, e non dipenderà da loro”.

Ragazzo accoltellato in centro a Ravenna, l’aggressore è minorenne: è il secondo episodio in pochi giorni

L’episodio si inserisce in un contesto sempre più inquietante: è il secondo accoltellamento tra adolescenti registrato nel giro di pochi giorni nel centro cittadino. Solo una settimana fa, infatti, un altro giovane era stato ferito in piazza Andrea Costa. La città si trova ora a fare i conti con una catena di episodi violenti che coinvolgono sempre più frequentemente i minori, suscitando crescente preoccupazione tra residenti, istituzioni scolastiche e autorità locali.

Nuova notte di tensione nel cuore di Ravenna. Intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì, un ragazzo di 15 anni è stato ferito con un’arma da taglio in piazza Duomo, durante un incontro tra giovanissimi. L’autore del gesto, anche lui minorenne, si è allontanato subito dopo l’aggressione, facendo perdere le proprie tracce verso via Cavour. Le forze dell’ordine, grazie alle segnalazioni raccolte sul posto, sono riuscite a intercettarlo nei pressi di Porta Adriana e a bloccarlo.

La dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime testimonianze, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una discussione scoppiata all’interno di un gruppo di adolescenti. Il 15enne è stato colpito alla schiena, fortunatamente in modo non profondo. Anche il presunto responsabile è stato accompagnato al pronto soccorso, dopo aver accusato un malore subito dopo l’arresto.