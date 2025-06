Lite in spiaggia finisce nel sangue, 18enne accoltellato: chi è la vittima

Lite in spiaggia finisce nel sangue, 18enne accoltellato: chi è la vittima

Durante una lite in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, un 18enne è stato accoltellato a morte. Fermato l'aggressore.

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Marina di Varcaturo, località al confine tra i comuni di Giugliano e Castel Volturno. Durante una lite nata da futili motivi all’interno di una struttura balneare, un 18enne è stato accoltellato a morte. Chi era la vittima.

Lite in spiaggia degenera, accoltellato un 18enne: fermato il responsabile

Un violento alterco scoppiato per motivi futili, intorno alle 13, in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra Napoli e Caserta, si è trasformato in tragedia. Durante la discussione, un giovane è stato colpito da due fendenti al torace che gli sono risultati fatali.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico del 118 e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno raccolto testimonianze e acquisito immagini di videosorveglianza per identificare il responsabile, che è stato poi fermato dalla polizia a Castel Volturno.

Lite in spiaggia finisce nel sangue, 18enne accoltellato: chi è la vittima

La vittima è Nicola Mirti, 18 anni, residente a Mugnano di Napoli. Secondo gli investigatori, Nicola conosceva il suo aggressore e si sarebbero incontrati tra la folla di bagnanti prima che la lite degenerasse.

L’assalitore, un ragazzo di 19 anni, è ora in custodia presso il commissariato di Castel Volturno, mentre amici e parenti di Nicola piangono la sua prematura scomparsa.