Dramma fuori dalla metro di Roma: accoltellato 19enne, le sue condizioni

Dramma fuori dalla metro di Roma: accoltellato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte a Roma, nei pressi della stazione metro Lucio Sestio, nel quartiere Don Bosco. L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte, mentre il giovane si trovava con la fidanzata. Colpito all’addome con un’arma da taglio, il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, che hanno avviato immediatamente le indagini. Secondo quanto riferito dalla fidanzata della vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta all’improvviso e senza alcuna motivazione, da parte di un gruppo di giovani che le sono solo familiari di vista.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di persone di origine peruviana solite frequentare l’area della Tuscolana. Sono in corso le ricerche per individuare gli autori dell’aggressione.

Il 19enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Dopo l’intervento tempestivo del personale di vigilanza presente in stazione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, dove è arrivato in codice rosso. Secondo quanto trapela dai primi aggiornamenti clinici, le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita.