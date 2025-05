Ha perso la vita il giovane accoltellato nel centro di Milano due settimane fa dopo che aveva provato a trattare con uno spacciatore per una partita di droga ma la vendita non è andata come sperava. Cerchiamo di capire più in dettaglio che cosa è accaduto.

Rissa scatenata per la vendita di droga

Il tutto ha inizio la mattina di venerdì 16 maggio, come riporta il sito milano.corriere.it il giovane si era recato in Viale Veneto assieme ad un amico da un pusher, per comprare una partita di hashish, ma la transazione non è andata bene ed è scoppiata una rissa.

Il ragazzo, Hazem Ahmed, queste le sue generalità è stato colpito dal pusher Martinez Despaigne, 27enne originiario di Cuba con diversi fendenti ed assieme al giovanissimo è stato colpito anche il suo cane, che è morto poco dopo.

Deceduto dopo ricovero ospedaliero

Il 13enne è stato portato subito all’ospedale Fatebenefratelli dallo stesso amico che lo ha accompagnato dal pusher, immediatamente le condizioni sono apparse gravi ed è stato intubato.

La ferita più grave, che gli ha causato anche diversi arresti cardiaci era al polmone, polmone a cui era stato operato per eseguirne l’asportazione di una parte. E’ venuto a mancare nella giornata di ieri, venerdì 30 maggio.