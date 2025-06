Grave episodio a Vicenza: accoltellato un ragazzo di 16 anni in pieno centro. L’aggressione è avvenuta sabato sera, indagini in corso per chiarire la dinamica.

Un nuovo episodio di violenza scuote Vicenza: un ragazzo è stato accoltellato in pieno centro, lasciando la città sotto shock e le forze dell’ordine al lavoro senza sosta.

Aggressione in via Cattaneo, Vicenza accoltellato

Era tardi, sabato 7 giugno, quando in via Cattaneo, una strada non lontana dal centro storico di Vicenza, è scattato il dramma.

Un ragazzo, appena sedicenne, è stato accoltellato al torace. I passanti hanno sentito urla e rumori, hanno chiamato subito i soccorsi. Il giovane, di nazionalità albanese e residente in città , è stato trovato sanguinante a terra. L’ambulanza del Suem 118 è arrivata in fretta . Sul posto i medici hanno fatto di tutto, ma le sue condizioni sono gravissime. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove viene monitorato costantemente.

Ipotesi e indagini: una rapina finita nel sangue?