EasyJet, paura sul volo Edimburgo-Londra: un boato e una fiammata dal motore sinistro costringono i piloti a invertire la rotta e rientrare in aeroporto.

Momenti di forte apprensione a bordo di un volo EasyJet diretto a Londra, dove un improvviso problema tecnico ha costretto l’equipaggio a interrompere la salita e a fare ritorno all’aeroporto di partenza. I passeggeri hanno avvertito un violento boato e alcuni avrebbero notato una fiammata provenire da uno dei motori.

EasyJet, boato e fiammata al motore: scatta l’emergenza durante il volo per Londra

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 26 novembre, quando un Airbus A321neo di EasyJet, identificato con il numero di volo U2816, era decollato dall’aeroporto di Edimburgo con destinazione Londra Gatwick. Dopo circa 15 minuti dalla partenza, mentre si trovava ancora nella fase di salita e non aveva raggiunto la quota di crociera, si è verificato un forte boato, seguito da una fiammata proveniente dal motore sinistro.

Il rumore sarebbe stato avvertito anche da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze dello scalo scozzese. A quel punto i piloti hanno interrotto la manovra di salita e avviato il rientro, comunicando alla torre di controllo la situazione di emergenza attraverso il codice transponder 7700, utilizzato per segnalare un’emergenza generale. Ricevuta l’autorizzazione, l’aereo ha cambiato direzione, sorvolando nuovamente la città prima di dirigersi verso la pista di Edimburgo.

Il boato durante la salita e la richiesta di emergenza: cosa è successo al volo EasyJet

Ad attendere il velivolo sulla pista erano presenti i vigili del fuoco aeroportuali e le squadre di emergenza, intervenuti secondo le procedure previste per situazioni di questo tipo. Il rientro si è concluso regolarmente e, fortunatamente, nessuno tra passeggeri e membri dell’equipaggio è rimasto ferito.

Dopo aver riportato a terra l’aeromobile, EasyJet ha organizzato il proseguimento del collegamento verso la capitale britannica utilizzando un altro aereo. La compagnia ha confermato che il rientro era stato gestito secondo i protocolli di sicurezza, precisando: «L’aereo è atterrato regolarmente ed è stato accolto dai servizi di emergenza secondo le procedure previste e a solo scopo precauzionale. È stato predisposto un aereo sostitutivo per il volo verso Londra Gatwick».

Nel proprio intervento, il vettore ha inoltre ribadito l’attenzione riservata alla tutela di chi viaggia e del personale di bordo: «La sicurezza e il benessere dei clienti e dell’equipaggio sono da sempre la massima priorità di EasyJet, che gestisce la propria flotta di aeromobili nel rigoroso rispetto delle linee guida dei produttori». Al momento, la compagnia ha fatto riferimento genericamente a un problema tecnico, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause.