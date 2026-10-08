Un terribile incidente si è verificato nel Canton Vaud. Un motociclista svizzero di 33 anni ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro il guardrail.

Un motociclista svizzero di 33 anni, residente nella regione, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì 7 ottobre nel Canton Vaud. L’uomo stava percorrendo la strada degli Ormonts in direzione di Le Sépey quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della motocicletta. Il mezzo è caduto sull’asfalto e ha finito la propria corsa contro un guardrail.

Incidente in moto: la perdita di controllo e lo schianto contro il guardrail

L’incidente si è verificato intorno alle 14.10 lungo la strada degli Ormonts, tra Aigle e Le Sépey. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne avrebbe perso il controllo della moto per motivi che dovranno essere accertati nell’ambito dell’inchiesta.

Il motociclista è caduto a terra e, dopo essere scivolato sull’asfalto, ha urtato violentemente il guardrail. Non risultano coinvolti altri veicoli nello schianto.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. I soccorritori intervenuti sul posto gli hanno prestato le prime cure, quindi l’uomo è stato trasferito d’urgenza in elicottero al Centro ospedaliero universitario vodese di Losanna, il CHUV.

Nonostante gli interventi dei medici, le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

Aperta un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente

Il 33enne è deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. La vittima era un cittadino svizzero residente nella regione, come confermato dalla polizia cantonale.

La Procura vodese ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire per quale motivo il motociclista abbia perso il controllo del mezzo. Al momento non sono state indicate altre persone coinvolte né sono state rese note le eventuali cause che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo.

Gli accertamenti dovranno quindi chiarire la dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno preceduto la caduta. La strada degli Ormonts, teatro dello schianto, collega la zona di Aigle con Le Sépey, nell’area montana del Canton Vaud.