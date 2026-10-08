Non ce l'ha fatta la ragazza di 28 anni che è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale tra auto e tir. La giovane era stata ricoverata ma le sue condizioni erano troppo gravi.

Non ce l’ha fatta la 28enne di Moncalieri rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto mercoledì 7 ottobre alla rotonda tra via Debouché e via Stupinigi, al confine tra Nichelino, Vinovo e Candiolo. La giovane era stata trasportata in elisoccorso al Centro traumatologico ortopedico di Torino, ma le conseguenze dello schianto si sono rivelate troppo gravi.

Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre i medici hanno dichiarato il decesso.

La ragazza era alla guida di una Opel Mokka quando, per cause ancora in fase di accertamento, la vettura si è scontrata con il rimorchio di un autoarticolato. L’impatto è stato molto violento. L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Incidente a Nichelino: lo schianto alla rotonda tra via Debouché e via Stupinigi

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì, lungo una rotatoria che si trova al confine tra i territori di Nichelino, Vinovo e Candiolo. Secondo una prima ricostruzione, il camion stava percorrendo via Debouché in direzione della rotonda e della tangenziale, mentre la Opel Mokka, dopo aver attraversato la rotatoria, procedeva verso Candiolo.

La dinamica esatta dello scontro, tuttavia, non è ancora stata chiarita. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando c’è anche la possibilità che le condizioni dell’asfalto, reso scivoloso dalla pioggia, abbiano avuto un ruolo nell’incidente. Si tratta comunque di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti.

Dopo l’impatto, la 28enne è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita in elisoccorso al Cto di Torino. Fin dai primi momenti le sue condizioni erano apparse estremamente gravi.

Le indagini della polizia locale sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti, oltre ai soccorritori, gli agenti della polizia locale di Nichelino e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lingotto e Carmagnola. I rilievi sono ora fondamentali per ricostruire con precisione la sequenza dello schianto e stabilire le responsabilità.

Il decesso della giovane è stato comunicato nel pomeriggio di giovedì, dopo il ricovero al Cto. La notizia ha trasformato in tragedia l’incidente avvenuto il giorno precedente, quando la 28enne era stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Restano quindi da chiarire le circostanze che hanno portato la Opel Mokka a entrare in collisione con il rimorchio dell’autoarticolato. Gli accertamenti della polizia locale di Nichelino proseguono per definire l’esatta dinamica dell’incidente.