Una donna di 36 anni e una bambina di 10 sono morte in Australia dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita in una diga nel Queensland. A far scattare l’allarme è stato il mancato arrivo a scuola, mentre la polizia indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Auto nella diga, morte mamma e bambina di 10 anni in Australia: la polizia indaga

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Tinana South, nel Queensland, in Australia, dove una donna di 36 anni e una bambina di 10 hanno perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita in una diga. La tragedia si è verificata in una proprietà rurale nei pressi di Maryborough, lungo la Fraser Coast.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, stando alle indiscrezioni di ABC News Australia, la donna stava accompagnando la bambina a scuola. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14:45, ma il veicolo è stato individuato soltanto alcune ore dopo. Per ragioni ancora da chiarire, l’auto avrebbe oltrepassato una recinzione prima di terminare la propria corsa nello specchio d’acqua, capovolgendosi.

A far scattare l’allarme è stato il mancato arrivo della bambina a scuola. Dopo essere stato contattato dall’istituto scolastico, il padre della bambina ha iniziato a cercare la compagna e la figlia, finendo per imbattersi nella drammatica scena. Poco prima delle 17:30, il proprietario del terreno, Joel Hinschen, di 45 anni, ha notato la vettura ribaltata nella diga mentre controllava il bestiame. «Ero sceso a controllare le mucche e ho notato l’auto capovolta nella diga», ha raccontato. L’uomo si è immediatamente gettato in acqua per estrarre le due occupanti: «Sono entrato in acqua e le ho tirate fuori entrambe dall’auto». Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la donna e la bambina non c’è stato nulla da fare: entrambe sono state dichiarate morte sul posto.

Auto nella diga, morte mamma e bambina: i soccorsi e il dolore dei familiari

I tentativi di salvare le due vittime hanno coinvolto il proprietario della tenuta, suo padre e i servizi di emergenza. Il padre di Hinschen avrebbe praticato la rianimazione cardiopolmonare sulla bambina in attesa dell’arrivo dei soccorritori. L’ispettore di polizia Paul Algie ha elogiato il loro intervento, definendolo eroico e sottolineando la difficoltà di affrontare una situazione simile, soprattutto in presenza dei familiari delle persone coinvolte.

«Prestare il primo soccorso a qualcuno appena estratto da una diga è un’esperienza terribile», ha dichiarato Algie, come riportato da ABC News Australia, descrivendo una scena sconvolgente anche per gli agenti intervenuti.

Nel suo intervento, l’ispettore Algie ha richiamato l’attenzione anche sul numero delle vittime della strada in Queensland. Secondo i dati citati dalla polizia, dall’inizio del 2026 erano già 220 le persone morte in incidenti stradali nello Stato, di cui 26 nella regione di Wide Bay. «Queste statistiche sono fredde, sono impietose, ma purtroppo non raccontano fino in fondo una tragedia umana», ha dichiarato, ricordando che dietro ogni numero ci sono persone, famiglie e comunità colpite dal dolore.