Un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito il sud di Panama, provocando momenti di paura nella capitale e facendo scattare l’allerta tsunami lungo le coste di sette Paesi. Le autorità monitorano la situazione per valutare i possibili effetti del sisma e il rischio di onde pericolose nell’oceano Pacifico.

Terremoto a Panama, forte scossa di magnitudo 7.5: paura nella capitale

Secondo le prime rilevazioni dell’Ingv, un violento terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito il sud di Panama, facendo scattare l’allarme tsunami lungo diverse aree costiere dell’America centrale e meridionale. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS), l’epicentro è stato localizzato a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba, una comunità situata in una zona isolata del Paese.

La forte scossa è stata avvertita anche nella capitale, Panama City, dove, secondo le testimonianze raccolte da Reuters e Associated Press, gli edifici hanno tremato e numerosi residenti, visibilmente preoccupati, sono scesi in strada in attesa di informazioni sulle conseguenze del sisma.

Terremoto a Panama: allarme tsunami, possibili onde pericolose in sette Paesi

Dopo il terremoto, il sistema statunitense di allerta tsunami ha segnalato la possibilità di onde potenzialmente pericolose lungo le coste di Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico. L’allarme è stato diramato in via precauzionale per il rischio legato agli effetti del sisma sul mare.

Le informazioni iniziali diffuse dalle agenzie internazionali e dall’USGS riguardano la localizzazione e l’intensità della scossa e il rischio tsunami; per stabilire l’entità dei danni e l’eventuale presenza di vittime sono necessari ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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