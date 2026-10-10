Una forte esplosione è stata udita all'aeroporto di Riad, in Arabia Saudita. Lo riportano diversi media online. Sarebbe attualmente in corso l'evacuazione dello scalo.

Una forte esplosione sarebbe stata udita all’aeroporto di Riad, in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è rilanciata da Al Jazeera e dal Times of Israel. Sarebbe attualmente in corso l’evacuazione dell’aeroporto internazionale Re Khalid.

Forte esplosione all’aeroporto di Riad: evacuazione in corso

Sarebbe stata udita una forte esplosione all’aeroporto di Riad in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters.

La notizia è rilanciata da Al Jazeera e dal Times of Israel. Nel frattempo, l’Afp ha riferito che sarebbe in questo momento in corso l’evacuazione dell’aeroporto. Inoltre, poco prima, pare che l’aeroporto internazionale Re Khalid abbia diramato un invito ai viaggiatori a “contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarvi in aeroporto“, messaggio tra l’altro analogo a quello diffuso lo scorso giovedì, quando l’aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi.

Secondo i dati di diverse applicazioni di tracciamento dei voli, l’aeroporto di Riad non è operativo dalle 13:30 ora italiana. Dei 18 voli che sarebbero dovuti partire, 7 sono già ufficialmente cancellati. Gli aerei che invece avrebbero dovuto atterrare sono stati dirottati in altri aeroporti.

Riad, evacuazione in corso dell’aeroporto

Secondo quanto riferito dai alcuni media sarebbe stata udita una forte esplosione all’aeroporto di Riad, con lo scalo che sarebbe stato evacuato.

Lo scalo infatti non sarebbe operativo dalle ore 13.30 (ora italiana). Ricordiamo che giovedì scorso, 8 ottobre, gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi sempre all’aeroporto internazionale di Riad e anche a una base aerea saudita: “Le nostre forze armate hanno preso di mira questa sera l’aeroporto Re Khalid a Riad con due missili cruise, l’aeroporto di Najran con un missile balistico, e la base aerea a Khamis Mushait con un missile balistico, e i colpi sono stati precisi e diretti, causando l’interruzione del traffico aereo nei due aeroporti, danni a essi e alla base aerea“.