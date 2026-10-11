Un uomo di affari kenyota, malato di Ebola, ha viaggiato per tre Paesi (anche in aereo) prima di ricevere la diagnosi e morire. Sarebbero decine le persone che sono state esposte al virus.

Prima di ricevere la diagnosi di Ebola, un uomo di affari kenyota ha viaggiato per ben tre Paesi. L’uomo è poi deceduto ma sarebbero decine le persone che sarebbero state esposte al virus.

Ebola, contagiato con sintomi viaggia in tre Paesi e muore

Un uomo di affari kenyota, con sintomi da Ebola, ha viaggiato per ben 3 Paesi prima di ricevere la diagnosi della malattia e morire.

Durante i suoi spostamenti, l’uomo avrebbe visitato 8 città diversi prendendo 3 aerei. Più volte sarebbe finito in ospedale senza però che nessuno abbia rivelato la grave malattia infettiva di cui era affetto. La cosa incredibile è che l’uomo, sui 40anni, presentava proprio i sintomi tipici dell’Ebola. Tra i Paesi visitati ci sarebbe anche al Repubblica Democratica del Congo, dove al momento sono circa 4mila le persone morte a causa del virus.

Una volta rientrato in Kenya, il 40enne sarebbe stato subito trasferito all’ospedale di Nairobi dove poi è deceduto. Stando a quanto si apprende, nemmeno all’ultimo scalone nessuno si è preoccupato che potesse aver contratto l’Ebola. L’uomo è stato il primo caso confermato in Kenya.

Ebola, uomo d’affari contagiato con sintomi viaggia in tre Paesi e muore: decine di persone esposte al virus

A raccontare la storia dell’uomo d’affari kenyota che prima di ricevere la diagnosi di Ebola e morire ha viaggiato per ben 3 Paesi, e quindi esponendo decine di persone al virus, è stato il dottor Wessam Mankoula, responsabile delle emergenze sanitarie presso il centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie, il quale ha presentato il caso nel corso di una conferenza stampa. Come indicato dalla BBC, il 40enne avrebbe cominciato a manifestare i primi sintomi proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Poi avrebbe cominciato a spostarsi, venendo come detto in precedenza ricoverato diverse volte. Al momento non ci sarebbero certezze su quanto accaduto e sul motivo per il quale non gli è stata diagnosticata la malattia., né tantomeno si sa con certezza dove ha preso il virus.