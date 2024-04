GF, ex gieffino propone serate di coppia ma la coppia non esiste: chi è?

Il GF è finito da più di un mese, ma alcuni ex concorrenti continuano a far discutere. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, un ex gieffino sta proponendo serate di coppia ma la coppia non esiste. Chi è il personaggio in questione?

L’ultima edizione del GF è stata producente solo per Beatrice Luzzi, che probabilmente otterrà un programma. Tutti gli altri concorrenti sono tornati alle loro vite, alcuni con più popolarità degli altri, ma non hanno ottenuto la svolta che cercavano. Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione che vede un ex gieffino proporre serate di coppia anche se la coppia non esiste.

L’indiscrezione sull’ex del GF che propone serate di coppia

A lanciare l’indiscrezione sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza:

“Io e Amedeo Venza abbiamo saputo da fonti che un ex gieffino contatta le agenzie per fare le serate di coppia quando la coppia non esiste. Tra l’altro si appella al fatto che lei abbia detto che si sentono (per cavalcare l’onda) il tutto a sua insaputa. Vabbè, non c’è bisogno che vi diciamo il nome. Basta pensare a Striscia la Notizia”.

Chi è l’ex gieffino che propone serate di coppia?

Deianira e Amedeo non hanno fatto il nome dell’ex gieffino che propone serate di coppia anche se la coppia non esiste, ma visto che hanno tirato in ballo Striscia la Notizia non ci vuole un genio per capirlo. Stanno parlando di Giuseppe Garibaldi che, a quanto pare, contatta le agenzie per proporsi insieme a Beatrice Luzzi. Come la prenderà quest’ultima? Di certo, non bene.