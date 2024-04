A distanza di qualche tempo dalla fine del Grande Fratello, Simona Tagli ha confessato di essere rimasta delusa dall’amica Beatrice Luzzi. Cosa le ha fatto la Regina di Cuori per farla dispiacere?

Simona Tagli delusa da Beatrice Luzzi

Intervistata dal settimanale Chi, Simona Tagli ha confessato di essere rimasta delusa da Beatrice Luzzi. Le due, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, hanno stretto un ottimo rapporto. Eppure, l’ex showgirl non ha digerito uno sgambetto che l’attrice le ha fatto proprio davanti alle telecamere.

Perché Simona Tagli è delusa da Beatrice Luzzi?

Simona è delusa da Beatrice a causa di un atteggiamento che l’amica ha avuto durante la finale del Grande Fratello. Quando lei, Beatrice, Rosy Chin e Perla Vatiero hanno dovuto nominare una persona che non meritava la vittoria, la Luzzi ha fatto il suo nome come tutte le altre. La Tagli non se l’aspettava: “E’ stata poco lucida e strategica“. Nonostante tutto, l’ex showgirl ha sottolineato che l’amica meritava di vincere il GF.

Simona Tagli: cosa è stato il GF per lei?

Tralasciando la delusione di Beatrice, Simona ha ammesso di essere molto contenta dell’avventura nel reality di Alfonso Signorini. Ha dichiarato: