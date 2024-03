Tutti i dettagli sul tanto atteso matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dalla location alla damigella d’onore. I due si sono conosciuti nel 2017 ed è nato un amore destinato a durare.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i dettagli del matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nel 2017, dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo tutti questi anni il loro amore è ancora molto forte e hanno deciso di sposarsi. “Ci sposiamo il 30 giugno. La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo in duecento. I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio miglior amico” ha dichiarato Cecilia Rodriguez al settimanale Chi, spiegando che i testimoni di Ignazio saranno il fratello e la sorella.

“Belen sarà la damigella d’onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato, gli piace lo zio ‘Nacho’, e gli piacciamo come coppia. Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle: oltre a mia sorella c’è mia cognata, che è la fidanzata di Jeremias, e due amiche che vengono dell’Argentina.

Ho voluto coinvolgere tutti” ha spiegato Cecilia. Il matrimonio verrà festeggiato in un borgo in collina a venti minuti da Firenze. “La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi” ha aggiunto, parlando della location.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: amore, progetti e alti e bassi

Cecilia Rodriguez ha spiegato che non si aspettava la proposta di matrimonio. “Avevo paura che lo facesse alla festa per i suoi 30 anni, davanti a tutti, ma non l’ha fatto. Pensavo che lo facesse al mio compleanno, ma non l’ha fatto. Poi, lo scorso ottobre, siamo andati a San Luis, sopra Merano, per festeggiare il nostro anniversario. Non vedevo indizi (…) poi l’ultima sera sono andata a fare un massaggio e lui mi ha detto: ‘Ti vengo a prendere, è buio, devi attraversare un bosco, aspettami che arrivo’. In realtà voleva tenermi impegnata mentre altre persone stavano addobbando la stanza, riempiendola di candele” ha raccontato la sorella di Belen, aggiungendo che Ignazio si è messo in ginocchio e lei è scoppiata a piangere.

“Vorremmo dei figli, mi sento papà prima che marito e lei sarà una mamma stupenda perché è una cosa che ha dentro, le piace prendersi cura degli altri ed è una delle cose che mi hanno fatto innamorare di lei. Ma, finché non arrivano, volevo che sapesse che vorrò stare sempre con lei, questo è il primo passo” ha spiegato Ignazio Moser. Cecilia ha spiegato di essere molto gelosa e di essere anche un po’ insicura, per questo hanno avuto qualche alto e basso.