Anche quest’anno Cecilia Rodriguez è apparsa nella platea della finale del Festival di Sanremo 2024, con un lungo abito dalla schiena scoperta.

La presenza di Cecilia Rodriguez, nella finale del Festival di Sanremo, arriva dopo diversi impegni nell’ultima settimana per il programma radiofonico RTL 102.5, commentando le serate sanremesi e alcune collaborazioni con brand beauty.

La showgirl nella prima serata del Festival aveva scelto un tailleur mannish in total white firmato Atelier Emé, mentre per la finale si è presentata all’ingresso dell’Ariston con un outfit che ha sorpreso i presenti e i suoi fan.

Un abito dalla lunga coda rosso fuoco, un modello fasciante coperto sul davanti e con una profonda scollatura sulla schiena.

«Non è la prima volta che vado a Sanremo. Quando Belen è andata a Sanremo noi siamo stati lì, quindi per me non è stata la prima volta. Confermo di nuovo che è una bellissima esperienza. Ascoltare le canzoni dal vivo è molto emozionante. Al momento la canzone che mi è piaciuta di più è quella di Diodato. Lui per me è poesia e le sue parole nutrono la mia anima».