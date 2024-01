Cecilia Rodríguez è una modella e influencer argentina di 30 anni, sorella di Belen e Jeremias Rodriguez. La modella argentina è stata concorrente, nel 2015, de L’Isola dei famosi 10 e del Grande Fratello Vip 2 nel 2017. Durante quest’ultima esperienza televisiva ha conosciuto il suo attuale fidanzato Ignazio Moser, concorrente dell’ Isola dei Famosi 2021. A ottobre ’23, Ignazio rivela che sposerà la sua Cecilia nel 2024.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez rivela: “Costretta a stare nuda”

È tutto vero, i concorrenti de L’Isola dei Famosi sono davvero costretti a stare nudi. Non possono vestirsi, e nemmeno coprirsi le parti intime.

A confermare quella che per molti non era altro che una semplice indiscrezione, è nientemeno che Cecilia Rodriguez, la quale ha preso parte al programma nel 2015.

Queste, nella fattispecie, le sue parole:

L’esperienza la porterò sempre nel mio cuore perché mi ha insegnato tantissime cose e mi ha fatto riflettere troppo. Per me è stato il primo reality e lo porterò sempre nel cuore. Non portavo le mutande sull’isola. Solo quando ho avuto “le mie cose” sono riuscita ad avere la mutanda per qualche giorno. Anche se poi l’ho rubata: nel senso che l’ho nascosta. Quindi durante il giorno non la indossavo perché sono una persona che rispetta il gioco ma la notte avevo la mia mutanda.

L’ascesa di Cecilia Rodríguez: dalla modella all’influencer

L’ascesa di Cecilia Rodríguez nel mondo dello spettacolo è stata sorprendente. Inizialmente riconosciuta come modella, la giovane argentina ha rapidamente trasformato la sua carriera diventando un’influencer di successo. Dopo aver iniziato la sua attività lavorativa come modella in Argentina, ha deciso di trasferirsi a Milano per seguire le orme della sorella maggiore Belen. È stato proprio durante il suo percorso professionale che Cecilia ha partecipato a importanti reality show come L’Isola dei famosi e Grande Fratello VIP, dove ha conquistato non solo fama ma anche l’amore di Ignazio Moser, con cui è tuttora fidanzata. Con quasi 4 milioni e mezzo di follower su Instagram, Cecilia continua a condividere con i suoi fan momenti personali, viaggi e impegni lavorativi, consolidando sempre di più la sua posizione di influencer di successo.