Europee: Rauti, 'vincere per spostare asse politico a destra'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La candidatura di Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee è una sfida per portare a Bruxelles il 'modello italiano', una maggioranza politica omogenea di centrodestra che disegni un’Europa diversa, un’Europa dei popoli, meno burocratica e più pragmatica. Siamo sempre Stati europeisti ed adesso vogliamo realizzare il nostro sogno: un’Europa confederale di nazioni sovrane, forte e solidale, con una politica estera e di difesa da protagonisti nello scacchiere internazionale". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

“Con il Governo Meloni, l’Italia -ricorda- è tornata a farsi ascoltare in Europa ed a contare -anche come forza economica- al livello internazionale. Ora con le elezioni europee di giugno abbiamo l’occasione storica di cambiare l’Europa e di spostare anche al Parlamento europeo l’asse politico a destra con una maggioranza diversa che mandi finalmente la sinistra all’opposizione. Chiediamo il consenso ai cittadini per vincere in Europa come abbiamo vinto in Italia, con le nostre idee ed il nostro programma e per correggere quello che non funziona”.