Cecilia Rodriguez è incinta? La foto che ha insospettito i fan

Cecilia Rodriguez aspetta un bambino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che la sorella minore di Belen e il suo fidanzato, Ignazio Moser, hanno postato una loro foto insieme sui social.

Cecilia Rodriguez: la presunta gravidanza

Ancora una volta Cecilia Rodriguez è finita al centro del clamore generale per via della sua presunta gravidanza. In tanti sui social si sono infatti insospettiti quando la modella ha postato una tenera foto in cui si vede il fidanzato Ignazio abbracciarla dalle spalle e metterle le mani sulla pancia. “Secondo me sei incinta, vedo un pancino”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Evvivaaaaa la chechu è in dolce attesa!”, e ancora: “La mano di lui sulla pancia di solito e’ un segno…”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a Cecilia e sono in attesa di sapere se lei e Ignazio confermeranno davvero la gravidanza. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e più volte in passato la sorella di Belen si è vista costretta a smentire le notizie relative a una sua presunta gravidanza. Sarà così anche questa volta? Lei e Ignazio avevano anche promesso che sarebbero convolati a nozze entro la fine del 2023.